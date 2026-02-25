Rückrundenstart nach Maß

Schleiz begann druckvoll und hatte durch Dorn, der aus 25 m das Tor verfehlte die erste Möglichkeit (8). Dies erwies sich jedoch als Strohfeuer, fortan übernahmen die Einheimischen die Regie und ließen nichts mehr anbrennen. Erneut agierte Silvano Varnhagen in der Viererkette und verlieh dem Spiel die nötige Sicherheit. Der spielfreudige Dustin Messing legte auf Patrick Hädrich, der in Rücklage in aussichtsreicher Position über das Tor schoß (17.). Dann war es Messing, welcher nach Flanke Janes Grünerts freistehend über das Tor köpfte (18.). Die fällige Führung markierte dann Marlon Brömel mit seinem ersten Tor in einem Punktspiel, als er nach Rechtsflanke Niklas Hoffmanns zunächst per Kopf an Torwart Jünger scheiterte, aber im Nachsetzen den Ball über die Linie drückte (25.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Kapitän Silvano Varnhagen. Einen Einwurf Hädrichs verlängerte Theo Trübner zum freistehenden Varnhagen, der aus Nahdistanz mühelos vollendete (42.).

Im zweiten Durchgang nahmen die Arnstädter das Tempo etwas heraus, kontrollierten aber das Geschehen jederzeit, vom Kontrahenten kam nun fast gar nichts mehr. Fast das dritte Tor für Arnstadt, doch Anton Lvovs Schuss köpfte Schulz für seinen schon geschlagenen Schlußmann von der Linie (47.). Der fast beschäftigungslose Julian Knoll im Arnstädter Tor hatte keine Mühe den Schuss das durchgebrochenen Schulz zu entschärfen (58.). Für den Endstand sorgte dann Torjäger Patrick Hädrich der nach Messings Freistoß, den die Gäste nicht klären konnten im zweiten Versuch traf (78.).