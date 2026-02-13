Rückrundenstart mit klarem Ziel

In den verbleibenden 14 Partien soll eine starke Rückrunde den Grundstein legen, um auch im zweiten Jahr in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse vertreten zu sein.
Im Winter hat Sportvorstand Marc Werner dafür die Weichen gestellt und dem Kader spürbar mehr Qualität verliehen. Individuelle Klasse kam hinzu – nun liegt es an Trainer Benedikt Seipel, aus den Einzelteilen eine funktionierende Einheit zu formen.
Die Vorbereitung war kompakt, wetterbedingt nicht immer einfach – und doch zielführend, wie Seipel betont: „Grundsätzlich galt es die Bedingungen so anzunehmen, wie sie sind. Das ist sowohl für die Spieler als auch für das Trainerteam nicht immer so leicht. Insgesamt lässt sich aber sagen, dass alle gut mitgezogen haben.“
Zwar bremsten zuletzt einige grippekranke Akteure sowie die Verletzungen von Nico Berger und Keliano Tavares, doch der Großteil des Kaders zog voll durch. Besonders wichtig: die Integration der Neuzugänge. „Der Prozess läuft und jede gemeinsame Trainingseinheit hilft“, so Seipel. Auch abseits des Platzes wachse die Mannschaft enger zusammen – etwa bei einem gemeinsamen Dartturnier, das für „einen überragenden Mannschaftsabend“ sorgte. Die Rädchen beginnen, ineinanderzugreifen.
Seipel erwartet ein intensives Duell: „Sandersdorf hat eine gute Mannschaft, die aus meiner Sicht auch weiter oben stehen könnte. Ich gehe davon aus, dass sie konditionell gut vorbereitet sind.“ Entscheidend werde sein, „in jeder Phase aufmerksam zu sein und mit jeder Art von Widerstand umzugehen.“
Für das Gefühl – und die Tabelle – hat das Heimspiel besondere Bedeutung. „Wir freuen uns, dass es wieder losgeht. Wenn Spiele ausfallen, fehlt etwas – nämlich das, wofür du trainierst“, sagt Seipel. Maßstab sei die Intensität des letzten Testspiels gegen Weidenhausen (2:0-Erfolg) gewesen: „Es wird in allen 14 noch ausstehenden Pflichtspielen vor allem um die Art und Weise gehen. Wenn die so wie vergangenen Dienstag stimmt, werden wir erfolgreich sein. Die dort gezeigte Intensität könnte man also als grundsätzliche Pflicht ansehen.“
Ein Sieg ist kein formelles Muss – aber das erklärte Ziel. Drei Punkte zum Auftakt könnten genau das freisetzen, was im Abstiegskampf am wichtigsten ist: Selbstvertrauen.