Rückrundenstart mit klarem Ziel Für den 1. SC 1911 Heiligenstadt beginnt die entscheidende Phase seiner ersten Oberliga-Saison. Die Ausgangslage ist eindeutig: Als Tabellenletzter mit neun Punkten beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer sieben Zähler.

Optimistisch und positiv geht Benedikt Seipel in das Spiel gegen Sandersdorf. – Foto: © Marcel Junghanns

In den verbleibenden 14 Partien soll eine starke Rückrunde den Grundstein legen, um auch im zweiten Jahr in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse vertreten zu sein. Im Winter hat Sportvorstand Marc Werner dafür die Weichen gestellt und dem Kader spürbar mehr Qualität verliehen. Individuelle Klasse kam hinzu – nun liegt es an Trainer Benedikt Seipel, aus den Einzelteilen eine funktionierende Einheit zu formen.

Intensive Wochen – wachsendes Wir-Gefühl Die Vorbereitung war kompakt, wetterbedingt nicht immer einfach – und doch zielführend, wie Seipel betont: „Grundsätzlich galt es die Bedingungen so anzunehmen, wie sie sind. Das ist sowohl für die Spieler als auch für das Trainerteam nicht immer so leicht. Insgesamt lässt sich aber sagen, dass alle gut mitgezogen haben.“ Zwar bremsten zuletzt einige grippekranke Akteure sowie die Verletzungen von Nico Berger und Keliano Tavares, doch der Großteil des Kaders zog voll durch. Besonders wichtig: die Integration der Neuzugänge. „Der Prozess läuft und jede gemeinsame Trainingseinheit hilft“, so Seipel. Auch abseits des Platzes wachse die Mannschaft enger zusammen – etwa bei einem gemeinsamen Dartturnier, das für „einen überragenden Mannschaftsabend“ sorgte. Die Rädchen beginnen, ineinanderzugreifen.

Zum Re-Start wartet mit der SG Union Sandersdorf ein Gegner, der schlagbar erscheint. Im Hinspiel drehte Heiligenstadt die Partie zwischenzeitlich, ehe spät der Ausgleich fiel – erzielt von Viktor Stashenko. Ausgerechnet er läuft nun für die Eichsfelder auf und trifft damit direkt auf seinen Ex-Verein.