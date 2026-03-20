Rückrundenstart mit echter Standortbestimmung für den FCKS von Sebastian Fischer · Heute, 09:56 Uhr · 0 Leser

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Am Sonntag trifft die erste Mannschaft des FC Kochelsee-Schlehdorf direkt zum Auftakt der Frühjahrsrunde auf den aktuellen Tabellenführer FC Garmisch-Partenkirchen II. Die Gäste führen das Tableau derzeit mit 32 Punkten an, der FCKS folgt mit 26 Zählern auf Rang vier. Die Ausgangslage ist damit klar: Mit einem Erfolg gegen den Ligaprimus könnten die Gastgeber den Kontakt zur Spitzengruppe weiter eng halten und ein erstes Ausrufezeichen zum Start der Rückrunde setzen. Entsprechend hoch ist die Bedeutung der Partie, auch wenn im Lager des FCKS niemand in Hektik verfällt. Trainer Andreas Mathäus sieht in dem Duell vor allem eine reizvolle Herausforderung: „Wir freuen uns, dass es endlich wieder um Punkte geht. Direkt gegen den Tabellenführer zu starten, ist natürlich eine anspruchsvolle Aufgabe, aber genau solche Spiele zeigen auch, wo man als Mannschaft steht.“

Dass Garmisch II nicht ohne Grund ganz oben steht, ist auch dem FCKS-Coach bewusst. Gleichzeitig will seine Mannschaft die Ausgangslage selbstbewusst annehmen. „Sie bringen viel Qualität mit und stehen verdient an der Spitze. Für uns ist das aber auch die Chance, gleich zum Auftakt ein starkes Signal zu setzen“, so Mathäus. Die Schlehdorfer gehen mit dem klaren Ziel in die Partie, weiterhin in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen zu bleiben. Ein erfolgreicher Start wäre dafür enorm wichtig. „Wir haben noch immer Tuchfühlung nach oben. Wenn wir gegen so einen Gegner punkten, dann ist das für die Tabelle und für das Selbstverständnis der Mannschaft natürlich sehr wertvoll“, betont der Trainer.