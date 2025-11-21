Rückrundenstart mit Auswärtsspiel

Am Samstag um 14 Uhr ist der FCHomburg zu Gast im Auestadion Kassel und trifft dort auf den KSV Hessen. Es ist das erste Rückrundenspiel für beide in der Regionalliga Südwest.

Nach zuvor zwei Unentschieden gegen Fulda und Alzenau, einem Heimerfolg gegen die Stuttgarter Kickers sowie einem 7:1-Sieg im Sparkassen-Pokal Saar gegen den SV Auersmacher musste sich unser FCH am Wochenende dem SV Sandhausen knapp mit 0:1 geschlagen geben. Damit schließen unsere Grün-Weißen die Hinrunde der Regionalliga Südwest mit einer Ausbeute von 25 Punkten auf dem 12. Tabellenplatz ab.

Der KSV Hessen Kassel hat die Hinrunde der Regionalliga Südwest mit einer Ausbeute von 27 Punkten auf dem 7. Tabellenplatz beendet. Die bisherige Saisonbilanz der Mannschaft von Cheftrainer René Klingbeil besagt 7 Siege, 6 Unentschieden und 4 Niederlagen. Seit 7 Spielen sind die Kasseler bei 5 Siegen – unter anderem gegen Steinbach Haiger (2:1), Trier (3:2) und Freiburg (3:1) – und 2 Unentschieden – so auch zuletzt am Wochenende beim 1:1 im Derby gegen Offenbach – ungeschlagen. Bester Torschütze des KSV ist derzeit Benjamin Girth mit 6 Toren. Adrian Bravo Sanchez ist derzeit vor Markus Mendler mit 10 Assists bester Vorlagengeber der Liga

Das sagt der Trainer

„Uns erwartet ein sehr intensives Spiel gegen einen guten, heimstarken Gegner. Wenn man sieht, wie sie zuletzt auch gegen Offenbach gekämpft haben, um das Spiel nicht zu verlieren, weiß man, dass uns einiges erwartet. Es wird für beide Mannschaften ein hartes und enges Spiel“, blickt Cheftrainer Roland Seitz der Auswärtsaufgabe in Kassel entgegen.

Die Bilanz

Bisher trafen unser FCH und der KSV Hessen Kassel in der Regionalliga Südwest 21-mal aufeinander. Die Bilanz: 9 Siege für Grün-Weiß, 6 Siege für die Hessen und 6 Unentschieden. Der letzte Auswärtssieg der Homburger in Kassel liegt bereits etwas zurück. Im September 2020 setzten sich die Grün-Weißen durch ein Tor von Patrick Dulleck mit 1:0 im Auestadion durch. Das letzte Auswärtsspiel in Kassel in der zurückliegenden Saison verloren die Homburger trotz Führung durch Markus Mendler am 18. Spieltag knapp mit 1:2.

Das Hinspiel dieser Saison zum Auftakt in die Spielzeit 2025/26 endete mit einem 1:1-Remis im Waldstadion. Nach früher Führung durch Oliver Kovacic kassierte man in der 77. Minute noch den Ausgleichstreffer der Gäste. Den letzten Sieg gegen den KSV holten unsere Grün-Weißen im Oktober 2023. Damals setzte man sich zu Hause durch Tore von Markus Mendler und Dominic Schmidt mit 2:1 gegen die Hessen durch.

Das Personal

Neben den Langzeitverletzten Hilal El-Helwe und Michael Heilig müssen die Homburger am Samstag zudem auf den gesperrten Frederik Schumann (5. Gelbe Karte) sowie auf Lukas Hoffmann (Sprunggelenksverletzung) verzichten. Ein Einsatz von Nico Jörg (muskuläre Probleme) ist noch fraglich.

Anstoß unseres Auswärtsspiels am Samstag beim KSV Hessen Kassel ist um 14 Uhr im Auestadion. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Philipp Schlegel