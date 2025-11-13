Wie voll wird`s im Hans-Walter-Wild-Stadion? Lautstarke Unterstützung kann die verletzungsgeplagte SpVgg Bayreuth mit Sicherheit gut gebrauchen. – Foto: Paul Hofer

Rückrundenstart in der Regionalliga: Zuschauerrekord in Bayreuth? 18. Spieltag: Topspiel am Würzburger Dallenberg +++ Letzter gegen Erster im Rosenaustadion Verlinkte Inhalte präsentiert von Regionalliga Bayern Haching Hankofen DJK Vilzing Ansbach + 14 weitere

Die Regionalliga Bayern startet am Wochenende mit dem 18. Spieltag in die Rückrunde. Im Fokus dabei: Das Topspiel zwischen den Würzburger Kickers und dem FV Illertissen. Ziemlich viel los sein dürfte auch im Bayreuther Hans-Walter-Wild-Stadion. Die Oberfranken locken wieder mit dem Slogan "Oldschdod für alle". Die Idee dahinter: Jeder Zuschauer bestimmt selbst den Eintrittspreis. Vor gut einem Jahr riefen die Schwarzgelben schon einmal so einen Aktionsspieltag aus. Gegen die SpVgg Hankofen-Hailing kamen am 22. Oktober 2024 sage und schreibe 6.570 Zuschauer ins "HaWaWi". Wird`s ähnlich voll, würde das einen neuen Zuschauerrekord für diese Saison bedeuten. Der wurde erst vergangene Woche beim Duell Burghausen gegen Unterhaching aufgestellt, als 4.871 Fans in die Wacker-Arena kamen. In die Röhre schauen an diesem 18. Spieltag die Fans der Bayern-Amateure: Wegen der Länderspielpause und diverser Abstellungen zu Nachwuchs-Nationalmannschaften wurde die Partie zwischen dem FC Bayern II und dem FC Augsburg II auf den 20. Februar 2026 verlegt.

Lautstarke Unterstützung wird die SpVgg Bayreuth zum Rückrundenauftakt gegen die SpVgg Ansbach brauchen können. Nach der Heimpleite vergangene Woche gegen Aubstadt steht die Elf von Lukas Kling wieder unter Zugzwang. Die Abstiegszone ist nämlich nicht weit weg...

Allerdings plagen die Bayreuther weiterhin große Verletzungssorgen. Der Verein hat nun ein offizielles Update herausgegeben, wer warum nicht zur Verfügung steht: Lukas Quirin (Kreuzbandriss), Felix Heim (Weber-C-Fraktur), Ben Fischer (Sehnenabriss Rectus Femoris), Lino Kasten (Muskelabriss Hüfte), Fabian Dachsbacher (Innenbandabriss), Thomas Winklbauer (Muskel- und Sehnenverletzung), Maurice Dehler (Fraktur Mittelfußknochen) sowie Alexander Seidel (Teilruptur des Seitenbands im Knie) sind allesamt außen vor.



Das macht die Gemengelage rund um die Jakobshöhe nicht einfacher. Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba ist allerdings bemüht, weiterhin Optimismus zu verbreiten und freut sich auf das kommende Heimspiel: "Wir möchten allen Menschen die Möglichkeit geben, gemeinsam mit ihren Familien ein Spiel der SpVgg im Stadion zu erleben. Auch denen, die sich das sonst vielleicht nicht leisten können. Der Eintritt ist an diesem Spieltag kostenlos. Ein großer Dank geht an unsere Sponsoren, die das möglich machen. Auch die Zuschauer können freiwillig einen Betrag nach Wahl spenden. Ein Teil der Spenden kommt der SpVgg zugute, der andere Teil wird für einen guten Zweck verwendet. Kommt vorbei, genießt den Tag im Stadion und lasst uns gemeinsam etwas Gutes tun!" Topspiel Kickers vs. Illertissen: Beste Abwehr trifft auf gefährlichsten Angriff.

Wollen das Hinspiel-Ergebnis liebend gerne wiederholen: Im Juli triumphierten die Kickers mit 3:0 in Illertissen. – Foto: Frank Scheuring