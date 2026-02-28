Rückrundenstart in der Kreisliga A Grevenbroich/Neuss

Darius Ferber sieht sein Team nicht unter Druck. – Foto: Spielerprofil

Egal, wie die Vorbereitung im Winter lief, ab sofort wird es wieder ernst für die Mannschaften in der Kreisliga A. Für einige ist die Saison schon so gut wie abgehakt. Zwar haben die meisten noch interne Ziele, wie einen einstelligen Tabellenplatz erreichen, das Ergebnis der Vorsaison verbessern oder ein neues Spielsystem zu etablieren, aber wenn es um den Verbleib in der Liga geht, spielen nicht mehr alle Teams eine Rolle. Allerdings mischen noch ziemlich viele Mannschaften mit – sowohl der Aufstieg als auch der Abstieg sind noch offen.

Wevelinghoven hofft auf Durchmarsch im zweiten Saisonabschnitt

Um den Aufstieg spielen noch fünf Mannschaften mit. Sich den Aufstieg als klares Ziel gesetzt hat sich davon offiziell nur eine Mannschaft: der aktuell Zweitplatzierte BV Wevelinghoven. „Wir geben alles dafür, um den zweiten Platz zu halten“, sagte Trainer Markus Stupp während der Winterpause. Und der Plan dafür war simpel: „Es sind noch 14 Spiele. Wenn wir alle 14 gewinnen, sind wir auf jeden Fall durch.“ Da Wevelinghovens Start vorgezogen wurde, sind es sogar nur noch 13. Mit einem 2:0-Erfolg gegen Angstgegner Straberg – gegen den FC hatte Wevelinghoven seit 2015 nicht mehr gewonnen – legte der BV vor und verkürzte den Abstand auf Spitzenreiter Grefrath. „Die erste Halbzeit war mit die Beste der Saison“, befand Stupp.

Spitzenreiter Grefrath hat sich lange gegen die unerwartete Favoritenrolle gewehrt und sieht sich nach ungeschlagener Hinserie und vier Punkten Vorsprung trotz einer Partie weniger noch nicht unter Druck, ganz vorne zu bleiben: „Wir nehmen auch den Aufstieg gerne mit, wir haben aber weder vom Verein noch von uns selber den Druck, aufsteigen zu müssen“, stellt Coach Jörg Gartz klar.

Büttgen steht aktuell auf dem dritten Platz und ist in einer ähnlichen Position wie Grefrath: Der Aufstieg ist nicht das erklärte Ziel, „Wir haben da keinen Druck und darauf will ich mich eigentlich nicht festlegen“, sagt Trainer Marc Radkte. „Wir wollen gucken, wie es läuft und die Spiele, die wir in der Hinrunde verloren haben, nicht noch mal verlieren!“ Die Büttgener haben direkt zum Rückrundenauftakt ein richtungweisendes Spiel, denn sie sind bei den fünftplatzierten Vorstern zu Gast, die nur einen Punkt Rückstand auf den VfR haben. Gewinnt Büttgen, ziehen es wieder mit Wevelinghoven gleich. Verliert Büttgen, stehen es erstmal am Ende der Verfolgergruppe und Vorst wäre vorbei. Die Sportfreunde haben zwar auch noch gute Chancen auf den Aufstieg, wollen den aber so gar nicht ins Visier nehmen. „Das haben wir zu Saisonbeginn – und uns damit zu sehr unter Druck gesetzt. Seit der Druck raus ist, läuft es“, so Trainer Patrick Ohligschläger.

Abstiegskampf auch noch offen

Die DJK Novesia ist aktuell Vierter und macht die Reihe der Aufstiegsaspiranten komplett. Vor der Saison waren die Top 5 das Ziel, das wurde in der Pause noch mal angepasst: „Wir sind nicht in der Pflicht, aufzusteigen. Wir wollen aber jedes Spiel gewinnen – wir haben die Qualität dazu und uns verstärkt“, so Darius Ferber. „Das würde dann den Aufstieg bedeuten.“

Unten geht es noch für vier Mannschaften um den Klassenerhalt. Zons und Grimlinghausen haben jeweils nur sechs Punkte auf dem Konto, Grimlinghausen wartet noch auf den ersten Sieg. Davor stehen die beiden Aufsteiger Weißenberg II und Vatan mit elf und zwölf Punkten. Bisher sind noch alle Trainer optimistisch und vom Verbleib in der Liga überzeugt. „Ein Abstieg steht definitiv nicht auf meiner Agenda“, sagte Lutz Krumradt von der SG klar. Alle vier Teams hatten in der Hinrunde mit großen personellen Schwierigkeiten und vielen verletzungsbedingten Ausfällen zu kämpfen. Über die Winterpause hat sich die Lage bei allen stabilisiert.

Diese Mannschaften spielen noch um den Aufstieg: Germania Grefrath, BV Wevelinghoven, VfR Büttgen, DJK Novesia Neuss, Sportfreunde Vorst. Diese Mannschaften spielen gegen den Abstieg: FSV Vatan, SVG Weißenberg II, SG Grimlinghausen/Norf, FC Zons.