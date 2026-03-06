Rückrundenstart im Waldstadion – Freren will Serie der Gäste beenden

Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass sich die SG Freren in einer komfortablen Ausgangsposition befindet. Mit 32 Punkten aus 16 Spielen steht das Team auf Rang drei und gehört damit weiterhin zur Spitzengruppe der Liga. Besonders die Defensive präsentierte sich bislang stabil – lediglich 18 Gegentore stehen zu Buche, die wenigsten der Liga.

Für die Mannschaft von Trainer Florian Hoff ist der Auftakt nach der Winterpause deshalb auch richtungsweisend: Ein Sieg würde den Platz in der oberen Tabellenregion festigen.

An der Spitze liefern sich der SV Union Lohne (39 Punkte) und ASV Altenlingen (38 Punkte) ein enges Rennen um Platz eins, während Freren den Anschluss hält und den Druck auf das Führungsduo hochhalten möchte.

Schwierige Wintervorbereitung

Die Vorbereitung auf den Restart verlief allerdings nicht ganz reibungslos. Wie vielerorts machte auch in Freren das Winterwetter den Planungen einen Strich durch die Rechnung.

„Man muss sagen: Endlich geht es wieder los. Die Wintervorbereitung war durch das Wetter nicht ganz einfach, weil wir immer wieder mit Trainingsausfällen zu kämpfen hatten. Trotzdem freuen wir uns, dass die Rückrunde jetzt startet“, erklärt Trainer Florian Hoff.

Gerade deshalb ist die Vorfreude auf das erste Pflichtspiel des Jahres im Lager der Gastgeber spürbar groß.

Formstarke Gäste aus Veldhausen

Mit dem SV Veldhausen 07 reist allerdings ein Gegner an, der zuletzt deutlich an Selbstvertrauen gewonnen hat. Der Aufsteiger steht aktuell mit 20 Punkten aus 17 Spielen auf Rang elf der Tabelle, konnte vor der Winterpause jedoch eine starke Serie hinlegen.

Die letzten fünf Ligaspiele blieb Veldhausen ungeschlagen – ein Lauf, der das Team in der Tabelle nach oben brachte und für entsprechend Selbstvertrauen sorgt.

Auch Hoff weiß um die Qualität des Gegners:

„Mit Veldhausen kommt eine Mannschaft zu uns, die vor der Winterpause sehr erfolgreich gespielt hat. Wenn man sieht, dass sie ihre letzten fünf Ligaspiele nicht verloren haben, weiß man, dass da eine gute Serie dahintersteht.“

Freren will im Waldstadion punkten

Trotz des Respekts vor dem Gegner ist die Zielsetzung der Gastgeber klar formuliert. Im eigenen Waldstadion soll der Start ins Pflichtspieljahr gelingen – und gleichzeitig die Erfolgsserie der Gäste beendet werden.

„Für uns geht es darum, von Anfang an konzentriert zu sein und unser Spiel auf den Platz zu bringen. Wir wollen die Serie von Veldhausen stoppen und die Punkte im heimischen Waldstadion behalten“, betont Hoff.

Damit sind die Rollen vor dem Rückrundenauftakt klar verteilt: Freren geht als Favorit in die Partie, trifft jedoch auf einen Gegner, der mit einer starken Serie und neuem Selbstvertrauen anreist. Für beide Teams bietet der Start nach der Winterpause somit sofort eine Standortbestimmung.