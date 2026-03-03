Rückrundenstart gelingt, aber noch Verbesserungsbedarf Wie sehen sich die Mittelrheinliga-Frauen des TuS Jüngersdorf nach der Winterpause aufgestellt? von Tim Schmitz · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Der TuS Jüngersdorf ist erfolgreich in die Rückrunde der Frauen-Mittelrheinliga gestartet und feierte einen klaren 3:0-Sieg gegen Casa de Espana. Mit diesem Erfolg zeigt die Mannschaft, dass sie trotz eines schwierigen Hinrundenverlaufs auf Kurs bleibt. Nach fünf Siegen und sieben Niederlagen belegt das Team aktuell den neunten Tabellenplatz – ohne ein Remis.

Der schwache Saisonstart mit sechs Niederlagen sorgte gerade nach der erfolgreichen Vorsaison (4. Platz) für Unruhe, doch die Mannschaft fand vor der Winterpause mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen zurück zu ihrer Linie. Die größte Herausforderung bleibt jedoch die Offensive. In der Hinrunde erzielte Jüngersdorf nur 12 Tore – nur der Tabellenletzte traf weniger. „Unsere Effektivität im letzten Drittel muss besser werden“, so Trainer Hans Ohrem. „Die kostet uns immer wieder wichtige Punkte.“



Die Rückrundenvorbereitung konnte besser laufen. Krankheitsbedingte Ausfälle und zahlreiche Hallenturniere wie der FVM-Futsalcup behinderten den Trainingsrhythmus. Dennoch zeigt sich Ohrem optimistisch: „Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie auch in schwierigen Zeiten zusammenhalten kann.“





Neue Impulse kommen von den Neuzugängen wie den Torhüterinnen Gina Mörs (vom Bedburger BV) und Lena Pütz (von Eintracht Hohkeppel), die aufgrund von Verletzungen derzeit noch ausfallen. Auch im Trainerstab gab es Veränderungen: Die neue Co-Trainerin Larissa Ludwig kam von Falke Bergrath - genau wie Mittelfeldspielerin Leonie Schroeder.



Einen perfekten Einstand erwischte Emma Reiners, die nach Aufenthalt in Schweden wieder in Deutschland ist. Im ersten Ligaspiel für Jüngersdorf trug sie direkt mit einem Tor und einer Vorlage zum 3:0-Erfolg gegen Casa de Espana bei. Auch Jessica Breuer und Aaliyah Poschmann trafen für das Team. Poschmann führt mit fünf Treffern die interne Torjägerliste an.





Obwohl der Start in die Rückrunde gelungen ist, bleibt das Hauptziel der Jüngersdorferinnen, den Abstand zum Tabellenkeller schnell zu vergrößern. Die enge Tabellensituation lässt noch viele Optionen offen. „Wir wollen uns von unten absetzen und dann schauen, was noch möglich ist“, erklärt Ohrem.



Am kommenden Sonntag (13:00 Uhr) wartet zuhause mit Viktoria Waldenrath-Straeten der Tabellenvierte, der nur einen Punkt vor Jüngersdorf als Tabellenneuntem steht. Ein weiterer Sieg würde das Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben stärken.