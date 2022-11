Rückrundenstart gegen Karlsfeld geglückt

Die Allacher waren von der ersten Minute an hellwach und gaben den Karlsfeldern keinen Spielzugriff. Chance um Chance - aber kein Tor, da musste als Büchsenöffner ein Elfmeter her. Uli Frieß läuft an, ... und jagt die Kugel ins Netz - ohne Chance für den Karlsfelder Keeper. Zwei Minuten später trifft Thomas Huser ins gegnerische Gehäuse - 0 : 2. So ging es dann in die Halbzeitpause. Wir sahen, ein gutes und diszipliniertes Spiel der Allacher. Ganz stark die Außenbahnen in Verbindung mit unserem Neuner, super Abwehrverbund und ein klasse Mittelfeld.

In der Halbzeitpause stellten wir uns auf eine andere Halbzeit ein, da Karlsfeld mehr drauf hat. So war es dann auch. Florian Beutlhauser hat Umstellungen vorgenommen, die dem Karlsfelder Spiel ein neues Gesicht gaben. Jetzt war es ein offener Schlagabtausch. Mit Mann und Maus musste ein Anschlusstreffer der Karlsfelder vermieden werden. Und dann belohnte sich Robert Juric für seine starke Leistung auf der rechten Seite: 71.-te Minute - Toooor zum 0 : 3. Kurz danach: Gegentreffer von Alexander Winbauer! Karlsfeld konnte wieder hoffen und kämpfte gegen die Niederlage an, doch der Allacher Riegel hat gehalten.

Ergebnis: Der TSV Allach 09 gewinnt auswärts 1 zu 3! Tabellenführung verdient verteidigt. Auch in diesem Spiel hatte der Schiedsrichter das Spiel jederzeit im Griff.

Am Sonntag den 27.11.2022 findet daheim um 15:00 Uhr das letzte Spiel in 2022 statt. Unser Gast: FC Alte Haide-DSC. Das Hinspiel hat der TSV Allach 09 mit 1 : 3 gewonnen. Also Jungs: Nochmal voll konzentrieren, wir bekommen auch in diesem Spiel nichts geschenkt. ... und dann, schauen wir für eine lange Zeit vom Gipfel der Kreisliga ins weite Oval.

Liebe Fan´s, der Stadionbesuch lohnt sich - es ist für dieses Jahr eure letzte Möglichkeit für gepflegten Amateurfußball. Wir - das Team der Allacher Ersten - freuen uns auf eure zahlreiche Unterstützung.

Für den TSV Allach 09 Fußball, Euer Jens Hofer