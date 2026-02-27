Rückrundenstart gegen Großhadern – Fürstenried will Boden gutmachen

Richtungsweisendes Spiel direkt zu beginn der Rückrunde. FC Fürstenried will gewinnen und den Punkte Rückstand auf 7 Punkte Verkürzen.
Die Vorbereitung verlief insgesamt solide. Allerdings war die Anzahl der Gegentore ein Thema, das man dringend abstellen muss, um eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen. Trainerteam und Mannschaft sind sich dessen bewusst. Gegen starke Gegner hielt man insgesamt gut mit und war phasenweise sogar spielbestimmend. Zudem konnte viel ausprobiert und wichtige Erkenntnisse gewonnen werden. Positiv ist auch, dass es kaum verletzte Spieler gab und alle gut durch die Vorbereitung gekommen sind.
Nun sind die Zeiger auf Null gestellt – ab sofort geht es um Punkte. Mit dem TSV Großhadern wartet direkt eine anspruchsvolle Aufgabe. Großhadern konnte zuletzt gute Ergebnisse erzielen, unter anderem mit einem Sieg gegen Neuhadern. Zudem verfügt der Gegner über einen erfahrenen Trainer, der seine Mannschaft gut einstellen wird.
Es wird ein intensiver Kampf um die Punkte erwartet. Während Großhadern im Abstiegskampf steckt, möchte der FC Fürstenried den Abstand zur Spitze verkürzen. An diesem Wochenende kann kein direkter Konkurrent von oben nachziehen. Ziel ist es, Boden gutzumachen – insbesondere mit Blick auf das direkte Duell in der kommenden Woche gegen den FC Kosova.
Tufan Lacin vor dem Spiel:
„Endlich geht es los und wir freuen uns darauf. Testspiele sind wichtig, aber wenn es dann um Punkte geht, steigt die Anspannung noch einmal deutlich.“
„Wir müssen von Anfang an wach sein. Der Monat März entscheidet über sehr viel in dieser Liga. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Wir wollen direkt zeigen, dass wir bereit sind.“
„Alle sind an Bord. Natürlich muss man harte Entscheidungen treffen, das gehört im Fußball dazu. Die Jungs wissen, worum es geht. Man hat den Zug im Training diese Woche gespürt.“
„Wir wollen mit einem positiven Gefühl starten. Wir wissen, wie Großhadern spielt und wo ihre Stärken liegen. Wir wollen unser Spiel durchbringen und mit drei Punkten einen perfekten Start hinlegen – auch mit Blick auf die nächste Woche.“