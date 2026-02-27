Rückrundenstart gegen Großhadern – Fürstenried will Boden gutmachen Am Sonntag startet für den FC Fürstenried die Rückrunde. Zum Auftakt steht das Nachholspiel aus dem November gegen den TSV Großhadern an von Julian Holzner · Heute, 13:32 Uhr · 0 Leser

Fokus auf den Ligastart gegen TSV Großhadern – Foto: Julian Holzner

Richtungsweisendes Spiel direkt zu beginn der Rückrunde. FC Fürstenried will gewinnen und den Punkte Rückstand auf 7 Punkte Verkürzen.

Die Vorbereitung verlief insgesamt solide. Allerdings war die Anzahl der Gegentore ein Thema, das man dringend abstellen muss, um eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen. Trainerteam und Mannschaft sind sich dessen bewusst. Gegen starke Gegner hielt man insgesamt gut mit und war phasenweise sogar spielbestimmend. Zudem konnte viel ausprobiert und wichtige Erkenntnisse gewonnen werden. Positiv ist auch, dass es kaum verletzte Spieler gab und alle gut durch die Vorbereitung gekommen sind. Nun sind die Zeiger auf Null gestellt – ab sofort geht es um Punkte. Mit dem TSV Großhadern wartet direkt eine anspruchsvolle Aufgabe. Großhadern konnte zuletzt gute Ergebnisse erzielen, unter anderem mit einem Sieg gegen Neuhadern. Zudem verfügt der Gegner über einen erfahrenen Trainer, der seine Mannschaft gut einstellen wird.

Es wird ein intensiver Kampf um die Punkte erwartet. Während Großhadern im Abstiegskampf steckt, möchte der FC Fürstenried den Abstand zur Spitze verkürzen. An diesem Wochenende kann kein direkter Konkurrent von oben nachziehen. Ziel ist es, Boden gutzumachen – insbesondere mit Blick auf das direkte Duell in der kommenden Woche gegen den FC Kosova. Tufan Lacin vor dem Spiel: