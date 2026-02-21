❗️Rückrundenstart der ADLER❗️

Der FC Union Heilbronn ist morgen im Rahmen des ersten Rückrundenspieltages um 14:30 Uhr zu Gast bei der SGM Mulfingen/Hollenbach II und möchte hiebei den Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde legen. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz Mulfingen (Bachgasse 94, 74673 Mulfingen).

Die SGM Mulfingen/Hollenbach II belegt nach der Hinrunde bei noch einem ausstehenden Spiel den 10. Tabellenplatz mit 16 Punkten und einem Torverhältnis von 28:34 Toren. Nach einem unglücklichen Saisonstart mit vier Niederlagen in Folge konnte sich die SGM deutlich steigern und holte in der Folge fünf Siege, ein Unentschieden bei nur vier weiteren Niederlagen. In den letzten drei Spielen blieb Mulfingen/Hollenbach II gänzlich unbesiegt: Einem 3:0-Erfolg in Wachbach folgte ein 1:1 gegen den TSV Erlenbach und ein überraschend deutlicher 4:1-Heimerfolg gegen den Tabellendritten aus Lauffen. Auch in der Rückrundenvorbereitung blieb die SGM unbesiegt, gewann hierbei unter anderem gegen die Landesligisten TSV Oberwittstadt mit 3:1, gegen den SV Königshofen mit 2:0 und zuletzt gegen den TSV Mudau mit 4:2.