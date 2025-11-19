 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligavorschau
Rückrundenstart am Freitag in Göttingen, Northeim vor wichtigem Spiel

Vorsfelde will Revanche

Bereits am Freitagabend startet der erste Spieltag der Rückrunde mit einem kleinem Derby in Göttingen. Sonntag geht es dann weiter mit einem kleinem Kellerduell in Northeim und einigen Spielen, in denen die Favoritenrolle scheinbar geklärt ist. Wir schauen auf den 16. Spieltag..

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
SSV Vorsfelde
SSV VorsfeldeSSV Vorsf.
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw
14:00

Vorsfelde kassierte die einzige Saisonniederlage am ersten Spieltag gegen die Freien Turner mit 3:2. Danach ging es bei den Braunschweigern bergab und man steht nun auf dem zehnten Platz. Vorsfelde hingegen kann den Abstand vorerst auf Gifhorn ausbauen, der der erste Jäger nicht spielt am Wochenende.

So., 23.11.2025, 14:30 Uhr
BV Germania Wolfenbüttel
BV Germania WolfenbüttelG. Wolfenbü
VfB Fallersleben
VfB FallerslebenFallersleben
14:30

Germania Wolfenbüttel empfängt den VfB Fallersleben, gegen den man im Hinspiel 0:1 verlor. Ein Testspiel im März konnte der Aufsteiger allerdings gewinnen. Wolfenbüttel holte alle Punkte zuhause und würde mit einem weiteren Heimsieg bis auf vier Punkte an Fallersleben herankommen.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
FC Sülbeck/Immensen
FC Sülbeck/ImmensenSülbeck
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05
14:00

Göttingen 05 gewann das Hinspiel klar mit 5:0, doch der Aufsteiger aus Sülbeck ist aktuell im Aufwind und holte zuletzt den ersten Punkt der Saison. Man kann also erwarten, dass das Spiel am Sonntag nicht so ein Selbstläufer wird wie im Hinspiel.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
SV Lengede
SV LengedeSV Lengede
FC Germania Bleckenstedt
FC Germania BleckenstedtBleckenstedt
14:00

Lengede auf Rang 15 empfängt Bleckenstedt, gegen die man in der Landesliga außer einem Remis bisher nur verlor. Im Hinspiel hagelte es ein 5:1 und die Germanen sind aktuell in super Form dank vier Siegen in Serie. Die Favoritenrolle ist also auch hier ganz klar.

Fr., 21.11.2025, 19:00 Uhr
SVG Göttingen 07
SVG Göttingen 07SVG Göttinge
Bovender SV
Bovender SVBovender SV
19:00

Bereits am Freitag empfängt die SVG Göttingen den Bovender SV zum kleinen Derby. Die Gäste haben fünf Punkte Vorsprung und stehen zwei Plätze vor der SVG. Das Hinspiel endete 1:1, doch das letzte Duell in Göttingen gewann Bovenden klar mit 5:1. Die SVG hat also noch eine offene Rechnung.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
FC Eintracht Northeim
FC Eintracht NortheimNortheim
SC Rot-Weiß Volkmarode
SC Rot-Weiß VolkmarodeVolkmarode
14:00

Volkmarode holte den ersten Punkt der Vereinsgeschichte in der Landesliga gegen Northeim am ersten Spieltag beim 1:1. Auch tabellarisch stehen beide Teams ähnlich da und sind durch nur zwei Punkte getrennt. Northeim hat allerdings aus den letzten sieben Spielen nur zwei Punkte geholt und will nicht noch tiefer in den Abstiegskampf gezogen werden.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
BSC Acosta
BSC AcostaBSC Acosta
TSC Vahdet Braunschweig
TSC Vahdet BraunschweigTSC Vahdet B
14:00

Das Braunschweiger Duell endete am ersten Spieltag mit 4:2 für BSC. Insgesamt gewann BSC zehn direkte Duelle, fünf Mal fand man keinen Sieger und 14 Mal gewann Vahdet (laut FuPa-Datenerfassung). Tabellarisch hat Acosta auf Rang acht drei Punkte Vorsprung vor Vahdet auf Platz zwölf, sodass es um enorm wichtige Punkte für den Klassenerhalt geht.

