Rückrundenauftakt vermasselt

Man hatte sich viel vorgenommen für den Auftakt ins Pflichtspieljahr 2026, nach Abpfiff standen die Auerbacher aber wieder mal mit hängenden Köpfen und leeren Händen da. Trotz der deutlichen Diskrepanz in der Tabelle erspielte sich der TSV in der Anfangsphase ein kleines Plus, in der Coach Bernecker den Nachschuss nach einer gut getretenen Balzer-Ecke aus 30 Metern knapp am rechten Winkel vorbeijagte (10.). Auf der Gegenseite fabrizierte man einen unnötigen Freistoß an der rechten Strafraumgrenze, Baier parierte zwar gleich doppelt bravourös, war beim abermaligen Nachschuss von Goalgetter Philipoff aber machtlos und es stand 1:0 für den ASC (12.). Das 2:0 fiel aus einer ähnlich unglücklichen Situation nach Flanke von rechts, der Schiedsrichter entschied aufgrund des Abfälschens der Flugbahn sogar auf Eigentor (22.). Maximal bitter für die zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich unterlegen scheinende TSV-Elf. Offensiv fehlte es leider wieder mal an Durchschlagskraft und so blieben ein Balzer-Abschluss (30.) und ein guter Versuch von Erismann nach schöner Offterdinger-Flanke, den ASC-Keeper Geppert im Nachfassen entschärfte (38.), zunächst die einzigen Möglichkeiten auf Auerbacher Seite. Als bereits die Nachspielzeit der ersten Hälfte angebrochen war, räumte Geppert Bodemer auf der Strafraumlinie ab, zur Verwunderung des Gefoulten und seiner Mitspieler gab es aber lediglich Freistoß für den TSV und gelb für den Übeltäter. Den ruhenden Ball setzte Kapitän Balzer leider deutlich über das Grünwettersbacher Gehäuse, sodass es mit dem 2:0 in die Kabinen ging.

Mit den beiden Einwechslungen von Mittelfeldregisseur David Guthmann und dem pfeilschnellen Noah Kröbel folgte nach Wiederanpfiff die beste Phase des Auerbacher Spiels. Leider verpasste Baier den Moment auf Kröbel querzulegen und so konnte der ASC im allerletzten Moment noch zur Ecke klären (47.). Bei einem tollen Balzer-Kopfball nach Kröbel-Flanke bewies Geppert sein Können und lenkte die Kugel mit den Fingerspitzen gerade noch über den Querbalken (52.). Weitere aussichtsreiche Angriffe ließen den letzten Pass oder den Mut zum Abschluss vermissen, wodurch der Anschlusstreffer verwehrt blieb. Stattdessen mussten Janic Meier und Keeper Baier auf der anderen Seite den nächsten Gegentreffer verhindern (60.), was den Hausherren anscheinend wieder etwas Auftrieb verlieh. Auch Kurtolli kam aus der Distanz nicht zum Erfolg (64.) und zwei weitere Abschlüsse konnten jeweils noch zur Ecke abgefälscht werden. Als dann gerade der TSV wieder am Drücker zu sein schien, konterte der ASC die weitaufgerückte Auerbacher Mannschaft eiskalt aus und nutzte seine Chancen effizient zum 5:0-Endstand (73./77./85.). Chapeau an die Gastgeber, wie mustergültig sie diese Situationen ausspielten, allerdings muss man sich in den Reihen des TSV auch fragen, wie man nach eigenen Ecken und Einwürfen solche Gegentreffer kassieren kann. Nach einem tollen Steckball von Guthmann hatte Baier zwischenzeitlich noch den Ehrentreffer auf dem Fuß, sein Schuss wurde aber gerade noch soweit abgefälscht, dass er um Zentimeter am linken Pfosten vorbeistrich (75.). Der Unparteiische hatte schließlich Erbarmen und pfiff die Partie ohne nennenswerte Nachspielzeit ab.