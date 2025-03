Rückrundenauftakt: Spitzenteams lassen Federn

Im Duell zwischen Dynamo Erkelenz (6.) und Würm-Lindern (3.) gab es keine Tore, aber viele umkämpfte Szenen. Die Gäste verpassten es, ihre spielerische Überlegenheit in klare Chancen umzumünzen. Erkelenz hielt defensiv stark dagegen, musste aber in der 84. Minute einen Platzverweis hinnehmen. Trotz Unterzahl verteidigten die Gastgeber das Remis bis zum Schlusspfiff. Würm-Lindern verpasst die Chance, sich weiter oben festzusetzen.

Selfkant (7.) drehte in einer intensiven Partie einen Rückstand gegen Millich (5.) und setzte ein wichtiges Zeichen im Kampf um die oberen Tabellenplätze. Nach der führenden ersten Halbzeit der Hausherren steigerte sich Selfkant und kam durch Bram Loete und Tim Bakker zum verdienten Sieg. Ein Platzverweis gegen Millich erschwerte den Gastgebern die Schlussphase zusätzlich. Mit diesem Erfolg rückt Selfkant bis auf zwei Punkte an Millich heran.

Kuckum lässt wichtige Punkte liegen

Spitzenreiter Kuckum (2.) musste sich in einem torreichen Spiel mit einem Remis bei Oberbruch (9.) begnügen. Besonders bitter: Benedict Krüger scheiterte in der 49. Minute mit einem Foulelfmeter. Trotzdem brachte er sein Team mit zwei Treffern zwischenzeitlich in Führung, bevor Oberbruch in der Schlussphase ausgleichen konnte. Vor allem die Defensive der Gäste zeigte ungewohnte Schwächen. Kuckum verliert damit weiter an Boden auf Tabellenführer Dremmen.