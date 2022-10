Das Top-Spiel steigt beim Rangzweiten BSC: Tabellenführer Wenzenbach ist zu Gast. – Foto: Markus Schneider

Rückrundenauftakt: Spitzenspiele und Kellerduelle inklusive Erster gegen Zweiter, Dritter gegen Vierter +++ Besondere Brisanz in Illkofen und Wörth

Zwei Spitzenspiele stehen an. Am Samstag erwartet der Zweite vom BSC Regensburg (25) den Tabellenführer aus Wenzenbach (32). Bereits am Freitag steigt das Verfolger-Gemeinde-Duell zwischen dem SV Obertraubling (25) und dem FC Oberhinkofen (25).

Hinspiel: 2:2. Das mit Spannung erwartete Gemeindederby steht an. Beide Teams haben nach der Vorrunde 25 Zähler auf dem Konto. Diese setzten sich jeweils aus sieben Siegen und vier Remis bei zwei Niederlagen zusammen. Obertraubling ist daheim noch ungeschlagen (5/2/0) und möchte diese Tatsache beibehalten. Die Gäste aus Oberhinkofen bereichern mit ihrem technisch versierten Fußballspiel die Liga. Im Derby käme natürlich der fünfte Auswärtsdreier (4/1/2) gerade recht.





Hinspiel: 1:2. Der SV Burgweinting (11) sicherte sich am Mittwoch im Nachholspiel gegen Illkofen den dritten Saisonsieg und konnte dadurch die Abstiegsränge verlassen. Am Samstag möchte die Elf von Jochen Seitz und Toni Wittmann den dritten Heimdreier (2/1/4) folgen lassen. Die Gäste vom TSV Kareth-Lappersdorf II (19) landeten zuletzt in Wörth einen nicht unverdienten Last-Minute-Sieg. Dies war übrigens der erste Auswärtssieg überhaupt für die Vöhringer-Elf. Der Zweite soll nun folgen (1/4/2).





Hinspiel: 2:3. Das Spitzenspiel steigt beim BSC, der mit 25 Punkten aktuell den zweiten Rang innehat. Nach vier Siegen in Folge und einer positiven Heimbilanz (5/0/2) freut sich die Smolarczyk-Elf auf das Top-Duell gegen den Herbstmeister aus Wenzenbach (32), der nach dem 2:3 in Oberhinkofen daheim gegen Wiesent nicht über eine 1:1 hinauskam. Ein Duell auf Augenhöhe und viele Zuschauern werden erwartet.





Hinspiel: 3:4. Der TSV Wörth (12) verlor bisher alle sechs Auswärtsspiele. Bis zur Nachspielzeit gegen Kareth war die Luttner-Elf daheim dafür noch ungeschlagen. Dann allerdings kassierte man das spielentscheidende 2:3. Der vierte Heimsieg (3/3/1) ist das Ziel gegen den Ex-Trainer Ilhan Capar, der mit dem FC Mintraching (9) die Vorrunde auf einem Abstiegsrang hat abschließen müssen. Nach sechs Niederlagen in Folge wird es Zeit für den FCM, endlich wieder auf die Erfolgsspur zurückzukehren. Vielleicht gelingt der Capar-Elf sogar der lang ersehnte erste Auswärtsdreier.





Hinspiel: 4:2. Der SV Türk Genclik befindet sich als Aufsteiger mit 19 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Schon sieben Mal musste sich die Bonev-Truppe mit einem Remis begnügen (4/7/2). Gegen Wiesent (12) soll endlich der zweite Heimdreier gelingen. Die Gäste holten zuletzt ein respektables Remis in Wenzenbach. Die Spieler des SVW werden alles in die Waagschale werfen, um den ersten Auswärtsdreier folgen zu lassen.





Hinspiel: 0:4. Neue Besen kehren bekanntlich besonders gut. So auch geschehen beim SV Sünching. Unter dem neuen Trainer Andreas Faltermeier gelangen sieben Punkte in drei Begegnungen. Die Heimbilanz macht Mut (3/1/2) für einen weiteren Erfolg gegen den Freien TuS (22), der im Gegensatz zur letzten Saison nichts mit dem Abstiegskampf zu tun hat. Die Lautenschlager-Elf ist mit der bisherigen Ausbeute sehr zufrieden und möchte die Auswärtsbilanz (2/3/2) positiv gestalten.





Hinspiel: 2:2. Die SpVgg Illkofen (11) verlor am Mittwoch mit 2:4 in Burgweinting und ist seit zehn Spielen sieglos (0/3/7). Im Abstiegsduell gegen die punktgleiche SG Walhalla (11) soll der erste Heimdreier eingefahren werden (0/2/2). Die Gäste von der SG Walhalla Regensburg konnten auswärts bisher nur beim BSC gewinnen (1/2/4). Nach der Niederlage in Sünching wird man doppelt motiviert sein, um in Illkofen zu punkten sogar der lang ersehnte erste Auswärtsdreier.