Rückrundenauftakt nach Maß…

Nach einer durchwachsenen Vorbereitung und nur einer Trainingseinheit im Freien überraschten unsere Jungs in Forst und kehrten mit einem deutlichen 5:0-Auswärtssieg zurück.

Beide Mannschaften begannen zunächst zurückhaltend und tasteten sich auf dem schwierigen Geläuf vorsichtig heran. Doch mit zunehmender Spielzeit fanden wir immer besser in die Partie und näherten uns mit ersten Abschlüssen dem gegnerischen Tor.

In der 20. Minute ging es dann Schlag auf Schlag: Mit einem sehr langen Abschlag überspielte Niklas die komplette Abwehrreihe. Tom startete durch, blieb eiskalt und lupfte den Ball zur 1:0-Führung über den Torwart. Nur eine Minute später nutzte erneut Tom eine Unaufmerksamkeit in der Defensive und erhöhte auf 2:0. Die Führung brachte spürbar Sicherheit in unser Spiel.

In der 31. Minute eroberten wir den Ball im Mittelfeld. Oscar schaltete blitzschnell und spielte einen präzisen Pass in die Tiefe hinter die Abwehr von Forst. Tobias lief allein auf das Tor zu und vollendete sehenswert mit einem Lupfer in die lange Ecke. Mit einer verdienten 3:0-Führung ging es in die Halbzeitpause – eine starke Vorstellung unserer Mannschaft.

Nach dem Seitenwechsel versuchte Forst noch einmal alles und erspielte sich einige Chancen. Doch heute war kein Vorbeikommen an unserer Nummer eins Niklas, und auch defensiv standen wir weiterhin sehr kompakt.

In der 81. Minute folgte die endgültige Entscheidung: Nach einer erneuten Balleroberung im Mittelfeld erkannte Tim Kranz, dass der Torwart zu weit vor seinem Kasten stand, und lupfte den Ball aus rund 25 Metern spektakulär zum 4:0 ins Tor.

Den Schlusspunkt setzte erneut Tom: Auf der rechten Seite setzte er sich stark durch, ließ seinen Gegenspieler stehen und schob den Ball souverän in die kurze Ecke – ohne Chance für den Torhüter.

Am Ende stand ein überzeugender 5:0-Erfolg dank einer geschlossenen und äußerst effektiven Mannschaftsleistung. Ein perfekter Start in die Rückrunde – nun freut sich das Team nach langer Zeit endlich wieder auf ein Heimspiel am kommenden Samstag gegen die SG Groß Gaglow