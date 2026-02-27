Rückrundenauftakt mit Revanche-Charakter in Lamme

– Foto: Friedhelm Brauner

Nach der Winterpause rollt in der Bezirksliga Braunschweig 2 wieder der Ball. Der BSC Acosta II startet am Sonntag (15 Uhr) beim TSV Germania Lamme in die Rückrunde – und trifft auf einen Gegner, gegen den es zuletzt stets eng zuging.

Das Hinspiel gewann Acosta II knapp mit 1:0. Auch diesmal erwartet der Trainer eine umkämpfte Partie: „In den letzten Jahren gab es gegen Lamme immer enge und bis in die Schlussminuten umkämpfte Spiele. Wir wollen unsere sehr gute Hinserie bestätigen und hoffen auf ein gutes Ergebnis.“

„Ich denke, alle Teams hatten mit dem langen Winter ihre Probleme, um ein vernünftiges Training zu organisieren. Trotzdem ist die Freude groß, dass es jetzt wieder losgeht“, sagt Trainer Uwe Stucki. In der Vorbereitung testete sein Team gegen Üfingen und Salzdahlum. „Wir haben uns in den letzten Wochen fußballerisch gesteigert“, so Stucki.

Auch bei Germania Lamme ist die Zuversicht groß. Co-Trainer und Kapitän Grazian Borucki berichtet von einer positiven Vorbereitung: „Testspiele haben wir viel mitgenommen. Gerade im Offensivbereich waren wir sehr stark unterwegs.“ Bis auf wenige Langzeitverletzte sei der Kader komplett, lediglich auf der Torwartposition gebe es eine Sperre.

Das Hinspiel ist in Lamme noch präsent. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Viele Mittelfeldfehler, die dort nicht bestraft wurden auf beiden Seiten, wo Kleinigkeiten das Spiel entschieden hätten“, sagt Borucki. In der Schlussphase habe seine Mannschaft sogar das Führungstor auf dem Fuß gehabt, ehe nach einem langen Ball das entscheidende 0:1 fiel. „Deswegen haben wir da auf jeden Fall was gut zu machen und wollen das Ergebnis diesmal andersrum gestalten.“

Die Tabelle verspricht ein Spitzenspiel: Während Acosta II mit 29 Punkten auf Rang drei überwinterte und mit nur 18 Gegentoren eine der stabilsten Defensiven der Liga stellt, liegt Lamme mit 23 Zählern auf Platz fünf in Lauerstellung. Borucki weiß um die Qualität des Gegners: „BSC hat nur 18 Gegentore, weil sie defensiv sehr gut stehen. Da müssen wir uns etwas überlegen.“

Vieles spricht für ein Spiel, das – wie so oft zwischen beiden Teams – erst in den Schlussminuten entschieden werden könnte.