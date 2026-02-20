Rückrundenauftakt in Königsdorf: Takahito Ohno trifft auf Ex-Verein

Königsdorf-Coach Takahito Ohno wurde in der Saison 2022/23 Meister mit dem FC Hennef 05 – Foto: Michael Schnieders

Nach der Winterpause empfängt Königsdorf den FC Hennef 05. Nachdem sich die Teams im Hinspiel 1:1 trennten, wollen beide erfolgreich in die Rückserie starten. Die Verantwortlichen erwarten nach einer Vorbereitung mit Höhen und Tiefen ein hitziges Duell in dem am Ende Kleinigkeiten entscheiden werden. Besonders freut sich Takahit Ohno auf das Wiedersehen mit alten Weggefährten.

Königsdorf-Coach Takahito Ohno ist mit der Vorbereitung nur teils zufrieden gewesen. Nach Niederlagen gegen den SC 08 Elsdorf und FSV SW Neunkirchen-Seelscheid stimmten die Ergebnisse auch gegen unterklassige Teams nicht immer. Jedoch sieht der junge Trainer darin auch einen Vorteil: „Wir haben verstanden, dass wir uns nicht überschätzen dürfen. Die Jungs sind mit der Vorbereitung auch nur halb zufrieden, da wir nicht immer eine gute Leistung zeigen konnten.“

Auch Hennefs sportlicher Leiter ist mit der Wintervorbereitung nur bedingt einverstanden. Durch Ausfälle stand nicht immer der volle Kader zur Verfügung. Jedoch steigerte sich die Elf von Nils Teixeira im Laufe der Winterpause und konnte hinten raus noch einmal ein Ausrufezeichen setzen. Gegen den Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz konnten die Hennefer mit einem 4:2-Sieg die Vorbereitung positiv abschließen. Fußhöller sprach von einer „sehr überzeugenden Leistung gegen einen sehr guten Oberligisten“. „Wenn wir diese Leistung bestätigen können, werden wir in Königsdorf ein gutes Ergebnis erzielen.“

Hitziges Spiel vorprogrammiert

Da beide Teams Punkte brauchen, um das Polster zu den Abstiegsrängen zu vergrößern, gehen die Verantwortlichen von einer engen Begegnung aus. Hennefs sportlicher Leiter erwartet einen „fußballerisch starken Gegner, der vermutlich in einem 3-5-2 agieren wird“. Genauso geht Ohno von einem schwierigen Rückrundenauftakt gegen einen Gegner aus, der besser ist, als sein Tabellenplatz (13.) vermuten lässt. „Hennef hat 4:2 gegen Rot-Weiss Koblenz gewonnen. Deswegen brauche ich nicht noch einmal zu erwähnen, dass uns ein guter Gegner erwartet.“

Freude auf alte Weggefährten

Takahito Ohno, der in der Saison 2022/23 als Spieler mit dem FC Hennef die Meisterschaft feierte, freut sich auf das Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Verein. „Besonders freue ich mich, dass Burak Mus nach seiner schweren Verletzung wieder zurückkommt und ich Super-Betreuer Erik Brammen wieder sehe.“ Dennoch werden sich die Teams garantiert nichts schenken, da beide wertvolle Punkte im Kampf gegen den Abstieg sammeln müssen.

Der Blick geht nach unten

Während Hennef gerade so über dem Strich steht und offensichtlich im Abstiegskampf steckt, sieht die Situation von Königsdorf auf dem 9. Platz etwas komfortabler aus. Dennoch trennen die Teams nur acht Punkte. Mit vier Neuzugängen schaut Königsdorf also auch nur darauf, so früh wie möglich den Klassenerhalt fix zu machen. „Durch die Vorbereitung haben wir verstanden, dass wir bodenständig bleiben müssen, um Erfolg zu erzielen.“ Der Klassenerhalt wird also kein Selbstläufer.