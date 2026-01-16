Rückrundenauftakt im Tivoli – VfL Osnabrück gefordert

Zum Auftakt der Rückrunde reist der VfL Osnabrück am Samstagnachmittag zum TSV Alemannia Aachen. Anstoß im Tivoli ist um 16:30 Uhr. Die Lila-Weißen treffen dabei auf einen Gegner, der sich seit dem torlosen Hinspiel am ersten Spieltag personell wie strukturell deutlich verändert hat und den Jahresauftakt vor großer Kulisse bestreiten wird.

Auch auf dem Transfermarkt wurde nachjustiert. Mit Innenverteidiger Petros Bagalianis und Torhüter Fotis Pseftis präsentierte der TSV zwei Neuzugänge. Beide sollen helfen, die Defensive zu stabilisieren und den Konkurrenzkampf im Kader zu erhöhen.

Der 43-Jährige bringt umfangreiche Erfahrung aus der 2. Bundesliga mit und soll die Schwarz-Gelben stabilisieren. Sein Einstand gelang mit einem Sieg gegen den VfB Stuttgart II, danach folgten jedoch nur zwei weitere Punktgewinne. Mit 21 Zählern überwinterte Aachen auf Rang siebzehn und damit auf einem Abstiegsplatz. Entsprechend früh reagierte der Verein im Winter und installierte mit Sérgio Pinto erstmals einen eigenen Kaderplaner. Der frühere Alemannia-Spieler soll gemeinsam mit Geschäftsführer Rachid Azzouzi die sportliche Wende einleiten.

Seit dem letzten direkten Duell hat sich bei der Alemannia viel getan. Gleich mehrere Sommerneuzugänge stießen erst nach dem Saisonstart zum Kader hinzu, darunter mit Lars Gindorf, Mika Schroers und Marius Wegmann prägende Akteure. Auch an der Seitenlinie gab es einen Wechsel. Benedetto Muzzicato musste nach nur zwei Siegen aus elf Spielen seinen Platz räumen, seit Anfang November trägt Mersad Selimbegović die Verantwortung.

Historisch ist das Duell eng verwoben. Zum 48. Mal treffen beide Vereine in einem Pflichtspiel aufeinander, häufiger spielte der VfL gegen keinen anderen aktuellen Drittligisten. Im Tivoli gelangen den Osnabrückern bislang nur drei Siege, allesamt knappe 1:0-Erfolge. Der letzte liegt mehr als dreizehn Jahre zurück.

Zwischen Jubiläum, Elfmeterstärke und Auswärtsambitionen

Die Alemannia bereitete sich mit einem Trainingslager in Belek auf die Rückrunde vor. Ein 3:0 gegen Carl Zeiss Jena und eine knappe Niederlage gegen den VfL Bochum lieferten Selimbegović erste Erkenntnisse. Offensiv richtet sich der Fokus klar auf Lars Gindorf. Mit zwölf Toren und drei Vorlagen ist er nicht nur Aachens gefährlichster Angreifer, sondern auch ligaweit unter den Topspielern. Auffällig ist dabei der hohe Anteil an Strafstößen. Sieben der acht Elfmeter verwandelte Gindorf selbst, mehr als ein Drittel der Aachener Tore fiel vom Punkt.

Aus dem Spiel heraus offenbaren sich dagegen Defizite. Wenig Kopfballtore, geringe Flankenanzahl und eine insgesamt ausbaufähige Chancenproduktion stehen einer hohen Laufbereitschaft gegenüber. Zudem wartet Aachen im Tivoli weiterhin auf Konstanz. Mit nur zwei Heimsiegen und acht erzielten Treffern zählen die Schwarz-Gelben zu den schwächsten Heimteams der Liga.

Der Rahmen wird dennoch besonders. Anlässlich des 125-jährigen Vereinsjubiläums ist ein Fanmarsch sowie eine Choreografie angekündigt. Für den VfL Osnabrück geht es darum, diese Atmosphäre sportlich zu kontern und als Spielverderber aufzutreten.

Dabei setzen die Lila-Weißen auch auf neue Impulse. Neuzugang Julian Kania, ausgeliehen von Arminia Bielefeld, hinterließ in den Testspielen einen ordentlichen Eindruck. Der 24-Jährige erweitert die Optionen im Sturmzentrum. Insgesamt blickt der VfL auf eine solide Vorbereitung zurück und reist mit dem Anspruch an, seine gute Ausgangsposition aus der Hinrunde zu bestätigen.

Personelle Lage und Stimmen

Bei der Alemannia fallen mehrere Spieler verletzungs- oder sperrenbedingt aus, was die ohnehin angespannte Personalsituation weiter verschärft. Auch beim VfL gibt es Einschränkungen. Fridolin Wagner fehlt gelbgesperrt, ein Einsatz von Robin Fabinski ist fraglich.

Cheftrainer Timo Schultz erwartet ein anderes Spiel als zum Saisonauftakt. Die Aachener hätten sich gefunden und personell wie organisatorisch neu aufgestellt. Gleichzeitig zeigte sich der 48-Jährige zufrieden mit der Kaderbreite seines Teams und hob die zusätzliche Option durch Julian Kania hervor.

Aachens Trainer Mersad Selimbegović zollte dem VfL Respekt. Er sieht eine körperlich starke, disziplinierte und gut strukturierte Mannschaft, die sich in der Hinrunde konsequent entwickelt habe. Entscheidend sei der Start in die Partie und die Fähigkeit, die kleinen Momente auf die eigene Seite zu ziehen.

Für den VfL Osnabrück beginnt am Tivoli die Rückrunde in einem Umfeld, das emotional aufgeladen ist und sportlich hohe Aufmerksamkeit verlangt. Wer den Ton früh setzt, könnte den Grundstein für einen gelungenen Jahresauftakt legen.