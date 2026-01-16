Rückrundenauftakt im Eilenriedestadion

– Foto: Julien Christ / sportfotografi

Nach der kurzen Winterpause nimmt die 3. Liga am Wochenende wieder den Spielbetrieb auf. Der TSV Havelse beschließt den 20. Spieltag am Sonntagabend mit einem Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim II. Anstoß ist am 18. Januar 2026 um 19:30 Uhr im Eilenriedestadion in Hannover. Für die Mannschaft von Trainer Samir Ferchichi ist es zugleich das erste Pflichtspiel des neuen Jahres vor eigenem Publikum.

Beide Teams trafen bereits am 1. Spieltag der laufenden Saison aufeinander. Beim 0:0 in Sinsheim zum Auftakt konnte sich keine Mannschaft entscheidende Vorteile erspielen. Nun kommt es erstmals in der Vereinsgeschichte zu einem Heimspiel des TSV gegen die Zweitvertretung der Hoffenheimer. Die Gäste aus dem Kraichgau belegen nach 19 Spieltagen mit 31 Punkten den siebten Tabellenplatz. Neun Siege, vier Unentschieden und sechs Niederlagen ergeben einen Punkteschnitt von 1,63. Auffällig ist die Altersstruktur des Kaders: Mit durchschnittlich 21,6 Jahren stellt Hoffenheim II eines der jüngsten Teams der Liga. Die Mannschaft von Trainer Kleineheismann blieb im Dezember ungeschlagen, gewann ihre Heimspiele gegen den SSV Jahn Regensburg und den SV Wehen Wiesbaden und erreichte auswärts ein 2:2 beim 1. FC Saarbrücken.

Prägend für die Hinrunde war Offensivspieler Ayoube Amaimouni-Echghouyab, der an 15 Treffern direkt beteiligt war. Der 21-Jährige wechselte jedoch zu Jahresbeginn zum Bundesligisten Eintracht Frankfurt, wodurch sich die offensive Statik der TSG verändern dürfte. TSV-Kapitän Julius Düker blickt dem Rückrundenstart mit Zuversicht entgegen. Ziel sei es, an die stabilen Leistungen vor der Winterpause anzuknüpfen und direkt mit einem positiven Ergebnis in das neue Jahr zu starten. Der Fokus liege weiterhin klar auf dem Klassenerhalt.