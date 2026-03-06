Rückrundenauftakt! „Herren des TSV Waldtrudering sind bereit“ von Mario Prüflinger · Heute, 16:46 Uhr · 0 Leser

TSV Waldtrudering startet vorbereitet in die Rückrunde – Trainingslager in Poreč als wichtiger Baustein







Bevor es am Wochenende wieder um Punkte geht, haben sich die Herrenmannschaften des TSV Waldtrudering im Wintertrainingslager in Kroatien den letzten Feinschliff geholt – ermöglicht durch starke Partner aus dem Vereinsumfeld.







Am kommenden Wochenende starten die Herrenmannschaften des TSV Waldtrudering in die Rückrunde. Die Winterpause wurde intensiv genutzt, um sich gezielt vorzubereiten – unter anderem mit einem viertägigen Trainingslager vom 19. bis 22. Februar in Poreč (Kroatien).



Bei besten Bedingungen arbeiteten Mannschaft und Trainerteam fokussiert und ehrgeizig an taktischen Abläufen, Fitness und Spielidee. Neben intensiven Einheiten auf dem Platz stand vor allem auch der Teamgedanke im Mittelpunkt. Die Tage in Kroatien stärkten nicht nur die sportliche Form, sondern auch den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft.



Ein solches Trainingslager ist organisatorisch und finanziell keine Selbstverständlichkeit. Möglich gemacht wurde die Reise vor allem durch die Unterstützung starker Partner aus dem Umfeld des TSV Waldtrudering.



Ein besonderer Dank gilt:

• Peter Feicht vom Autohaus Feicht

• Werner Voitl von der Voitl GmbH

• Michael Uhlig von Edeka Uhlig



Durch ihr Engagement leisten sie einen wichtigen Beitrag zur sportlichen Entwicklung im Herrenbereich und zeigen, wie wertvoll regionale Partnerschaften für den Amateurfußball sind.



Die Verantwortlichen des TSV Waldtrudering sind sich einig:



„Das Trainingslager war in vielerlei Hinsicht ein voller Erfolg. Wir konnten konzentriert arbeiten und gleichzeitig als Team weiter zusammenwachsen. Dafür sind wir unseren Partnern sehr dankbar.“



Mit neuer Energie, geschärftem Fokus und gestärktem Teamgeist gehen die Herrenmannschaften nun motiviert in die Rückrunde – bereit, die intensive Vorbereitung auf dem Platz in Punkte umzusetzen.