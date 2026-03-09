Rückrundenauftakt geglückt

Es war wieder so weit, die Rückrunde und somit auch der nächste Schritt in Richtung Aufstieg

stand bevor. Im Hinspiel taten sich unsere Jungs extrem schwer und konnten das Spiel nur

knapp für sich entscheiden. Diesmal sollte es nicht anders sein. Entgegen dem Tabellenplatz setzten die Oberderdinger unsere Jungs früh unter Druck und schmissen alles rein in jeden Zweikampf.

Es dauerte gut 30 Minuten bis sich unsere Mannschaft stabilisierte und punktuell ihre Klasse aufblitzen ließ. Gegen Ende der ersten Hälfte ließen die Kräfte der Gäste merklich nach, was zu vereinzelten Halbchancen führte, die allesamt jedoch nicht genutzt werden konnten. Während man in den ersten 45 Minuten aus dem Spiel heraus gefährlich werden konnte, sorgten die Standards regelmäßig für Unruhe im gegnerischen Sechzehner.