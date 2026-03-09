Rückrundenauftakt geglückt

Es war wieder so weit, die Rückrunde und somit auch der nächste Schritt in Richtung Aufstieg
stand bevor. Im Hinspiel taten sich unsere Jungs extrem schwer und konnten das Spiel nur
knapp für sich entscheiden. Diesmal sollte es nicht anders sein. Entgegen dem Tabellenplatz setzten die Oberderdinger unsere Jungs früh unter Druck und schmissen alles rein in jeden Zweikampf.
Es dauerte gut 30 Minuten bis sich unsere Mannschaft stabilisierte und punktuell ihre Klasse aufblitzen ließ. Gegen Ende der ersten Hälfte ließen die Kräfte der Gäste merklich nach, was zu vereinzelten Halbchancen führte, die allesamt jedoch nicht genutzt werden konnten. Während man in den ersten 45 Minuten aus dem Spiel heraus gefährlich werden konnte, sorgten die Standards regelmäßig für Unruhe im gegnerischen Sechzehner.
Nach der Pause wechselte Marius Ruppert zweifach und brachte Maurice Toussaint und Adrian Kannegießer, die sofort neuen Schwung reinbrachten. Die Jungs spielten nun zielstrebiger und legten eine komplett andere Körpersprache an den Tag. Man hatte den Gegner mit Wiederanpfiff absolut im Griff. Umso überraschender kam der Gegentreffer in der 62. Minute. Eine unglückliche Klärungsaktion führte dazu, dass zwei Gegner allein auf Benjamin Kiprovski zuliefen, der das erste 1-gg.1 für sich entscheiden konnte, aber beim Nachschuss chancenlos war.
Das Gegentor wirkte wie ein Wachmacher, der drei Minuten später die ersten Früchte trug.
Eine schöne Doppelpasskombination über Adrian Kannegießer, der am Ende Justin Jenkel mustergültig vor dem Tor bediente führte zum schnellen Ausgleich. Ab diesem Zeitpunkt spielten nur noch unsere Jungs und belohnt sich mit der gefühlt hundertsten Ecke durch Alex Gedzjuk, der in der 83. Minute goldrichtig stand und zum verdienten 2:1 Siegtor einnickte.
Der erste Schritt ist gemacht. Nun folgt ein weiteres schweres Spiel gegen den FV Neuthard II. am kommenden Sonntag, auswärts, um 13Uhr. Wir freuen uns über zahlreiche Unterstützung!