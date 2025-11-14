Rückrundenauftakt gegen Quierschied

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken will nach dem gelungenen Abschluss der Vorrunde nun gleich in die Rückrunde der Schröder-Saarlandliga durchstarten. Am Sonntag um 15 Uhr kommt mit der SpVgg. Quierschied gleich das nächste Schwergewicht der Liga auf den Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser St.). "Da haben wir zum Jahresende nochmal vier Teams, die ich zu den Top Five der Liga zähle, angefangen mit dem SC Halberg Brebach, den wir schon bezwingen konnten. Da wollen wir nun im ersten Rückrundenspiel gleich anknüpfen. Wir haben in Quierschied unglücklich verloren, das wollen wir nun ändern. Bis auf Mateo Schulze, der erst in er Winter-Vorbereitung wieder voll einsteigen wird, sind alle Mann dabei, so dass wir wieder gut variieren können und dem Spielverlauf entsprechend reagieren können", sagte Trainer Sammer Mozain am Freitag. Das hat schon gegen Brebach gut geklappt, als Dreifach-Torschütze Gibriel Darkaoui erst nach einer halben stunde eingewechselt wurde. In der Tabelle liegen die Sonntag-Gegner eng beisammen, Quierschied ist nur aufgrund des besseren Torverhältnisses Siebter und liegt somit einen Platz vor der FCS-Zweiten. Beide könnten im günstigsten Fall am Sonntagabend Fünfter sein, aber auch nach hinten bis zu Platz Zwölf beträgt die Differenz nur drei Zähler.