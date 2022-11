Rückrundenauftakt für den FCA Regionalliga Südwest +++ Walldorf empfängt am Samstag Eintracht Trier

Das Vorrundenergebnis von 19 Punkten und Rang zwölf reicht, um über dem Abstiegsstrich zu stehen. Dennoch will sich der FC-Astoria Walldorf in der zweiten Saisonhälfte verbessern und dafür mit einem Heimsieg gegen den SV Eintracht Trier starten. Der Aufsteiger gastiert am Samstag um 14 Uhr im Dietmar-Hopp-Sportpark.