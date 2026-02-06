Rückrundenauftakt: freier Eintritt bei Topspiel an der „Grenz“

Ob Bissen (gelb) bei Jeunesse bestehen kann? Racing (blau) tritt in Canach an – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Der Transfermarkt in der BGL Ligue hatte über den Winter durchaus etwas zu bieten und man darf gespannt sein, wie sich das auf den Verlauf der zweiten Saisonhälfte auswirken wird.

So., 08.02.2026, 15:00 Uhr AS Jeunesse Esch Jeunesse FC Atert Bissen Bissen 15:00 live PUSH

Bereits um 15 Uhr läuten Rekordmeister Jeunesse Esch und Neuling Atert Bissen am Sonntag die Rückrunde in der BGL Ligue mit dem Spitzenspiel des 15.Spieltages ein. Bei den Gastgebern sorgte die Verpflichtung von David Jonathans für Aufsehen. Basiert man sich auf die Hinrunde, dürfte Bissen Favorit sein. Ein Sponsor übernimmt die Eintrittsgelder, Zuschauer müssen also nicht selber bezahlen. Unser Tipp: Unentschieden. 👉 Transfers Atert Bissen

Charel Theisen: „Initiative bietet unseren jungen U21-Talenten eine fantastische Bühne“ „Wir möchten uns ganz herzlich bei unserem Partner Sudstroum bedanken, der es uns ermöglicht hat, den Fans dieses Geschenk zum Topspiel gegen Bissen zu machen. Diese Initiative bietet unseren jungen U21-Talenten eine fantastische Bühne und passt perfekt zur Spielphilosophie unseres Trainers Reinhold Breu. Wir möchten einfach unsere Leidenschaft teilen und das neue Gesicht der Jeunesse einem Maximum an Menschen zeigen“ wird der Marketing-Verantwortliche der Escher, Charel Theisen, in einem Presseschreiben des Vereins zitiert.

So., 08.02.2026, 16:00 Uhr FC Rodange 91 Rodange US Hostert Hostert 16:00 PUSH

👉 Transfers Rodange Mit dem ehemaligen Profi Yanis Mbombo versucht Rodange die in der ersten Halbserie fehlende Durchschlagskraft in der Offensive mit nur zehn eigenen Toren zu verbessern. Mit Hostert kommt ein punktgleicher Tabellennachbar und Kellerrivale in den Südwesten, der sich mit Jean-Désiré Tibor in der Offensive und vor allem mit Ex-Profi Abdelhafid Al Badaoui Sabri im Mittelfeld verstärkt hat. Marco Martino als neuer Cheftrainer konnte im Winter eventuell ebenfalls neue Impulse geben. So darf man gespannt sein, wie die Grünewälder aus der Winterpause kommen werden. Unser Tipp: Unentschieden. 👉 Transfers Hostert

So., 08.02.2026, 16:00 Uhr FC Jeunesse Canach Canach Racing FC Union Luxemburg Racing 16:00 live PUSH

👉 Transfers Canach Aufsteiger Canach spielte eine ordentliche Hinrunde und holte über den Winter zwei Akteure aus der französischen Grenzregion. Seine Gäste von Racing konnten eine vollständige Vorbereitung unter dem Anfang November geholten neuen Trainer Sébastien Grandjean absolvieren. In der Offensive hat man aufgerüstet und man will im zweiten Saisonabschnitt überraschen. In Canach wird man sich entsprechend gleich beweisen müssen. Unser Tipp: Unentschieden. 👉 Transfers Racing

So., 08.02.2026, 16:00 Uhr FC Differdingen 03 Differdingen FC Mamer 32 Mamer 16:00 PUSH

👉 Transfers Differdingen Meister Differdingen geht zwar wie erwartet als Tabellenführer in die Rückrunde, doch gleich drei Teams jagen einen in unmittelbarer Reichweite. Es ist eine Situation, die den Fusionsverein fordern wird. Man dünnte seinen Kader leicht aus, dürfte aber dadurch keinen Qualitätsverlust erleiden. Stürmer Pedro Costa stieß hinzu. Man sollte in der Lage sein, Aufsteiger und Schlusslicht Mamer zu schlagen, das unter Frédéric Herinckx ebenfalls erstmals eine volle Vorbereitung durchlaufen konnte. Vom Tor bis ins Mittelfeld hat Mamer sich verstärkt und mit dem ehemaligen Ligue-1-Profi Pépé Bonet einen echten Coup gelandet. Um den Meister zu schlagen, wird dies aber vermutlich nicht reichen. Unser Tipp: Heimsieg. 👉 Transfers Mamer

So., 08.02.2026, 16:00 Uhr F91 Düdelingen Düdelingen UN Käerjeng 97 Käerjeng 16:00 PUSH

👉 Transfers F91 Der Abgang des torgefährlichen Mittelfeldspielers Bilal Benkhedim dürfte Düdelingen wohl noch eine Zeitlang beschäftigen. Auf der Eingangsseite steht Verteidiger Wilson Kamavuaka aus Petingen. Wie sich diese wenigen Änderungen im F91-Spiel niederschlagen muss man sehen. Mit Käerjeng kommt ein Gegner, bei dem es auf dem Transfermarkt ruhig blieb, für den die Winterpause Mitte Dezember aber eigentlich zur Unzeit kam, da ein Lauf von elf Punkten aus fünf Spielen unterbrochen wurde. Auch wenn die Gastgeber favorisiert sein werden, wird es kein Selbstläufer für Düdelingen. Unser Tipp: Heimsieg. 👉 Transfers Käerjeng

So., 08.02.2026, 16:00 Uhr US Mondorf Mondorf FC Progrès Niederkorn Progrès 16:00 PUSH

👉 Transfers Mondorf Bei Mondorf gegen Niederkorn empfängt das zweitbeste Team der letzten fünf Spieltage vor dem Winter das schlechteste aus dem gleichen Zeitraum. Während die Winterpause für die Badestädter entsprechend ungünstig gekommen sein dürfte, sollte man beim FC Progrès heilfroh darüber gewesen sein. Auf beiden Seiten gab es reichlich Bewegung im Kader, Niederkorn konnte mit der Verpflichtung von Ex-Profi Thibaut Vion aufwarten. Hätte man Mondorf zum Ende der Hinrunde als Favorit eingestuft, so werden die Karten neu gemischt. FuPa hat Progrès-Trainer Vivian Reydel gefragt, wie die Vorbereitung lief und ob der Moment gekommen ist, eine Trendwende einzuleiten. Dennoch lautet unser Tipp: Heimsieg. Reydel: „Rückrundenauftakt markiert einen Neuanfang“ „Die Saisonvorbereitung verlief gut und war sehr fokussiert. Zunächst konzentrierten wir uns vor allem auf außersportliche Aufgaben. Mit dem Trainerstab haben wir einen klaren Rahmen und präzise Regeln eingeführt, um so in der Kabine klare Werte wiederzufinden und den Zusammenhalt im Team zu stärken. Sportlich gesehen war es unser Ziel, uns Zeit zu nehmen, um ohne unnötigen Ergebnisdruck an unseren Spielprinzipien zu arbeiten. Deshalb spielten wir gegen starke Mannschaften aus der Ehrenpromotion und einige ausländische Teams, darunter das Spitzenspiel gegen Trier. Dies erlaubte es uns, unsere Ideen in einem der Arbeit und kollektiven Weiterentwicklung förderlichen Umfeld zu wiederholen, anzupassen und festzulegen. Die Dynamik aus der ersten Halbserie ist eine Realität, doch der Rückrundenauftakt markiert auch einen Neuanfang. Wir wissen, wo wir herkommen und was in der Hinrunde nicht ausreichend lief. Wichtig ist heute nicht, sich die Tabelle oder vergangene Serien anzuschauen, sondern was wir jetzt auf den Platz bringen können. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um über eine Trendwende zu sprechen? Ich würde sagen, es geht vor allem darum, zu agieren. Wir werden nicht alles in einem Spiel lösen, aber wenn wir mehr Konstanz, Engagement und Persönlichkeit zeigen, können sich die Dinge schnell ändern. Es liegt an uns, das Spiel für Spiel zu beweisen.“ 👉 Transfers Niederkorn

So., 08.02.2026, 16:00 Uhr FC UNA Strassen Strassen FC Swift Hesperingen Hesperingen 16:00 PUSH

👉 Transfers Strassen Strassen konnte im Winter u.a. den ehemaligen Düdelinger Europa-League-Helden Aniss El Hriti zu sich lotsen. Gegner Hesperingen unterliegt weiter mehreren von der FIFA verhängten Transfersperren und durfte damit nicht auf dem Transfermarkt aktiv werden. Auf dem „Holleschbierg“ dürfte man sich nach erneuten Querelen über die Winterpause hinweg nach Ruhe sehnen, doch so lange nicht alle Rechnungen beglichen sind, dürfte dies schwer werden. Bei den Gastgebern herrscht Ruhe und man ist im Soll, so dass der FC Una als Favorit in sein Heimspiel gehen wird. Unser Tipp: Heimsieg.

So., 08.02.2026, 16:00 Uhr FC Victoria Rosport Rosport Union Titus Petingen Titus 16:00 live PUSH