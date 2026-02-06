Rückrundenauftakt: freier Eintritt bei Topspiel an der „Grenz“

Der Transfermarkt in der BGL Ligue hatte über den Winter durchaus etwas zu bieten und man darf gespannt sein, wie sich das auf den Verlauf der zweiten Saisonhälfte auswirken wird.
👉 Was halten Sie von FuPa Luxemburg? Bewerten Sie uns auf Google!
Bereits um 15 Uhr läuten Rekordmeister Jeunesse Esch und Neuling Atert Bissen am Sonntag die Rückrunde in der BGL Ligue mit dem Spitzenspiel des 15.Spieltages ein. Bei den Gastgebern sorgte die Verpflichtung von David Jonathans für Aufsehen. Basiert man sich auf die Hinrunde, dürfte Bissen Favorit sein. Ein Sponsor übernimmt die Eintrittsgelder, Zuschauer müssen also nicht selber bezahlen. Unser Tipp: Unentschieden.
„Wir möchten uns ganz herzlich bei unserem Partner Sudstroum bedanken, der es uns ermöglicht hat, den Fans dieses Geschenk zum Topspiel gegen Bissen zu machen. Diese Initiative bietet unseren jungen U21-Talenten eine fantastische Bühne und passt perfekt zur Spielphilosophie unseres Trainers Reinhold Breu. Wir möchten einfach unsere Leidenschaft teilen und das neue Gesicht der Jeunesse einem Maximum an Menschen zeigen“ wird der Marketing-Verantwortliche der Escher, Charel Theisen, in einem Presseschreiben des Vereins zitiert.
Mit dem ehemaligen Profi Yanis Mbombo versucht Rodange die in der ersten Halbserie fehlende Durchschlagskraft in der Offensive mit nur zehn eigenen Toren zu verbessern. Mit Hostert kommt ein punktgleicher Tabellennachbar und Kellerrivale in den Südwesten, der sich mit Jean-Désiré Tibor in der Offensive und vor allem mit Ex-Profi Abdelhafid Al Badaoui Sabri im Mittelfeld verstärkt hat. Marco Martino als neuer Cheftrainer konnte im Winter eventuell ebenfalls neue Impulse geben. So darf man gespannt sein, wie die Grünewälder aus der Winterpause kommen werden. Unser Tipp: Unentschieden.
Aufsteiger Canach spielte eine ordentliche Hinrunde und holte über den Winter zwei Akteure aus der französischen Grenzregion. Seine Gäste von Racing konnten eine vollständige Vorbereitung unter dem Anfang November geholten neuen Trainer Sébastien Grandjean absolvieren. In der Offensive hat man aufgerüstet und man will im zweiten Saisonabschnitt überraschen. In Canach wird man sich entsprechend gleich beweisen müssen. Unser Tipp: Unentschieden.
Meister Differdingen geht zwar wie erwartet als Tabellenführer in die Rückrunde, doch gleich drei Teams jagen einen in unmittelbarer Reichweite. Es ist eine Situation, die den Fusionsverein fordern wird. Man dünnte seinen Kader leicht aus, dürfte aber dadurch keinen Qualitätsverlust erleiden. Stürmer Pedro Costa stieß hinzu. Man sollte in der Lage sein, Aufsteiger und Schlusslicht Mamer zu schlagen, das unter Frédéric Herinckx ebenfalls erstmals eine volle Vorbereitung durchlaufen konnte. Vom Tor bis ins Mittelfeld hat Mamer sich verstärkt und mit dem ehemaligen Ligue-1-Profi Pépé Bonet einen echten Coup gelandet. Um den Meister zu schlagen, wird dies aber vermutlich nicht reichen. Unser Tipp: Heimsieg.
Der Abgang des torgefährlichen Mittelfeldspielers Bilal Benkhedim dürfte Düdelingen wohl noch eine Zeitlang beschäftigen. Auf der Eingangsseite steht Verteidiger Wilson Kamavuaka aus Petingen. Wie sich diese wenigen Änderungen im F91-Spiel niederschlagen muss man sehen. Mit Käerjeng kommt ein Gegner, bei dem es auf dem Transfermarkt ruhig blieb, für den die Winterpause Mitte Dezember aber eigentlich zur Unzeit kam, da ein Lauf von elf Punkten aus fünf Spielen unterbrochen wurde. Auch wenn die Gastgeber favorisiert sein werden, wird es kein Selbstläufer für Düdelingen. Unser Tipp: Heimsieg.
Bei Mondorf gegen Niederkorn empfängt das zweitbeste Team der letzten fünf Spieltage vor dem Winter das schlechteste aus dem gleichen Zeitraum. Während die Winterpause für die Badestädter entsprechend ungünstig gekommen sein dürfte, sollte man beim FC Progrès heilfroh darüber gewesen sein. Auf beiden Seiten gab es reichlich Bewegung im Kader, Niederkorn konnte mit der Verpflichtung von Ex-Profi Thibaut Vion aufwarten. Hätte man Mondorf zum Ende der Hinrunde als Favorit eingestuft, so werden die Karten neu gemischt. FuPa hat Progrès-Trainer Vivian Reydel gefragt, wie die Vorbereitung lief und ob der Moment gekommen ist, eine Trendwende einzuleiten. Dennoch lautet unser Tipp: Heimsieg.
„Die Saisonvorbereitung verlief gut und war sehr fokussiert. Zunächst konzentrierten wir uns vor allem auf außersportliche Aufgaben. Mit dem Trainerstab haben wir einen klaren Rahmen und präzise Regeln eingeführt, um so in der Kabine klare Werte wiederzufinden und den Zusammenhalt im Team zu stärken.
Sportlich gesehen war es unser Ziel, uns Zeit zu nehmen, um ohne unnötigen Ergebnisdruck an unseren Spielprinzipien zu arbeiten. Deshalb spielten wir gegen starke Mannschaften aus der Ehrenpromotion und einige ausländische Teams, darunter das Spitzenspiel gegen Trier. Dies erlaubte es uns, unsere Ideen in einem der Arbeit und kollektiven Weiterentwicklung förderlichen Umfeld zu wiederholen, anzupassen und festzulegen.
Die Dynamik aus der ersten Halbserie ist eine Realität, doch der Rückrundenauftakt markiert auch einen Neuanfang. Wir wissen, wo wir herkommen und was in der Hinrunde nicht ausreichend lief. Wichtig ist heute nicht, sich die Tabelle oder vergangene Serien anzuschauen, sondern was wir jetzt auf den Platz bringen können.
Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um über eine Trendwende zu sprechen? Ich würde sagen, es geht vor allem darum, zu agieren. Wir werden nicht alles in einem Spiel lösen, aber wenn wir mehr Konstanz, Engagement und Persönlichkeit zeigen, können sich die Dinge schnell ändern. Es liegt an uns, das Spiel für Spiel zu beweisen.“
Strassen konnte im Winter u.a. den ehemaligen Düdelinger Europa-League-Helden Aniss El Hriti zu sich lotsen. Gegner Hesperingen unterliegt weiter mehreren von der FIFA verhängten Transfersperren und durfte damit nicht auf dem Transfermarkt aktiv werden. Auf dem „Holleschbierg“ dürfte man sich nach erneuten Querelen über die Winterpause hinweg nach Ruhe sehnen, doch so lange nicht alle Rechnungen beglichen sind, dürfte dies schwer werden. Bei den Gastgebern herrscht Ruhe und man ist im Soll, so dass der FC Una als Favorit in sein Heimspiel gehen wird. Unser Tipp: Heimsieg.
Rosport – Petingen lautet das zweite Kellerduell zum Rückrundenauftakt. Die Gastgeber holten mit Jérémy Villeneuve für das Mittelfeld einen Nationalspieler aus Mauritius, Mario Brkljaca, ebenfalls ein Mittelfeldmann, spielte einst u.a. bei Hajduk Split in der ersten kroatischen Liga. Petingen hat den Abgang von Wilson Kamavuaka durch Mustafa Kourouma kompensiert, für die Offensive konnte man Adham El Idrissi aus Differdingen holen, der damit gleich auf seinen früheren Club FC Victoria treffen wird. Sportlich kündigt sich ein offener Schlagabtausch an. Da Petingen jedoch erstmals in dieser Saison unter dem neuen Trainer Chris Baffour eine komplette und ruhige Vorbereitung hinter sich brachte, könnte der Fusionsverein in der Rückrunde eine positive Überraschung werden. Unser Tipp: Unentschieden.
__________________
Hinweis
Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt.