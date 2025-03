Rückrundenauftakt: FFC schlägt Tabellenführer RW Überacker

Bereits in der 21. Minute setzte Bad Aibling das erste Ausrufezeichen. Nach einer sehenswerten Kombination von Isabel Bischoff und Tamara Schunko legte letztere quer, und Jenny Gruber vollendete zum 1:0 vollenden. Nur wenige Minuten später hatte Jessica Akpara die große Chance zum 2:0, doch ihr Abschluss prallte vom Pfosten zurück ins Feld.

Im direkten Gegenzug zeigte Überacker seine individuelle Klasse. Nach einer starken Kombination fasste sich Sarah Rothwinkler ein Herz und versenkte den Ball mit einem Traumtor aus der Distanz unhaltbar zum 1:1-Ausgleich (27.). In der Folge verlagerte sich das Geschehen ins Mittelfeld. Kurz vor der Pause verhinderte Überackers Torhüterin Gimmy mit einer starken Rettungstat außerhalb des Strafraums gegen Tamara Schunko einen erneuten Rückstand.

Bad Aibling clever und effizient in Hälfte zwei

Nach dem Seitenwechsel versuchte Überacker seiner Favoritenrolle gerecht zu werden und drängte auf die Führung. Mehrere gefährliche Hereingaben führten zu guten Chancen. In der 66. Minute sorgte eine umstrittene Szene für Diskussionen, als Schunko im Strafraum zu Fall gebracht wurde, doch die Pfeife des Schiedsrichters blieb stumm.

In der 72. Minute nutzten die Aiblingerinnen eine ihrer wenigen Chancen im zweiten Durchgang eiskalt. Jenny Gruber setzte Überackers Torhüterin Gimmy unter Druck, gewann den Pressschlag und schob anschließend zum 1:2 ein. Die Gastgeber warfen in der Schlussphase alles nach vorne und hatten in der Nachspielzeit die große Ausgleichschance. Nach einer Unsicherheit in der Defensive warfen sich mehrere Spielerinnen in die Abschlüsse des RWÜ. Schlussendlich musste Zielke zweimal auf der Linie retten, bevor die Situation entschärft wurden konnte.

Als Überacker bei der letzten Ecke alles nach vorne warf, nutzte Gruber einen Konter, überlief die gesamte Defensive und schob mit der letzten Aktion des Spiels zum 3:1-Endstand ein.

Wermutstropfen nach dem Auswärtssieg

Ein Wermutstropfen nach dem Sieg, war die Verletzung von Jamie Kohlmeier, die sich bei einer Abwehraktion zum Schluss am Knie verletzte.

Dennoch war man im Lager des FFC äußerst zufrieden mit dem Spiel. „Der Wille und Einsatz, mit dem wir gegen die hohe individuelle Qualität der Gastgeberinnen agiert haben war enorm stark. Jede wollte heute diese Punkte. In der Offensive waren wir effizient und konnten auch Phasenweise selbst die fußballerische Qualität aufblitzen lassen. In der Defensive hat jede 100 % mitgearbeitet und ist auch die ekligen Wege gegangen, die man gegen eine Mannschaft mit dieser Qualität gehen muss“, so das Trainergespann nach dem Auswärtserfolg.

Für den FFC 07 Bad Aibling geht es am kommenden Sonntag gegen die Reserve des FC Forstern, wo man den Schwung mitnehmen möchte.