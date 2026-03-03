Rückrundenauftak der TSG Ailingen gelungen von Stefan Matt · Heute, 14:24 Uhr · 0 Leser

Die TSG Ailingen besiegt im ersten Spiel nach der Winterpause den SV Vogt klar mit 0:5. Ein intensives Spiel von Minute 1 an bot sich den Ailinger Fans im Vogter Stadion. Spielertrainer Daniel Di Leo stellte die Mannschaft perfekt ein. Unter der Woche wurde deshalb auch auf dem unbequemen Rotachrasenplatz trainiert, um sich an die Vogter Bedingungen zu gewöhnen. In den ersten 10 Minuten waren beide Mannschaften gleichauf. Dann die erste hochkarätige Chance: David Eberhardt wurde steil geschickt, dribbelte 2 Verteidiger aus, traf den Ball am Schluss aber nicht richtig. Nur Minuten später machte er es besser und vollendete zum 0:1.

Im Anschluß schwächte sich der SV Vogt selbst, indem er sich auf viele unnötige Diskussionen mit dem Schiedsrichter einließ. Von nun an hatte Ailingen das Spiel besser im Griff. Doch die Nadelstiche, die Vogt setzte, vereitelte der starke Torspieler Kevin Rentel ein ums andere Mal. Es dauerte dann bis zur 68. Spielminute, bis wiederum David Eberhardt unsere Ailinger Jungs jubeln ließ! Durch das 0:2 beruhigte sich das Ailinger Spiel zunehmend. Vogt wurde noch offensiver und Ailingen wurde zum kontern eingeladen. Jannis Kohler war eine Minute auf dem Feld, bevor er einen dieser Konter in der 80. Minute zum 0:3 in die Maschen setzte.