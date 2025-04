Rückrunden Top-Team der 3. Liga fordert Wittmann und Ingolstadt

Wenn in Sachen Aufstieg noch etwas gehen soll, braucht der FC Ingolstadt gegen Osnabrück jetzt einen Sieg. Doch der VfL ist eines der stärksten Rückrundenteams der 3. Liga.

Fünf Spiele ungeschlagen, aber nur drei Remis zuletzt: Der FC Ingolstadt kommt in der 3. Liga trotz teils guter Spiele nicht so richtig voran. Am Osterwochenende spielen die ärgsten Konkurrenten um den Aufstieg gegeneinander . Ist das die Chance für die Mannschaft von Sabrina Wittmann ?

„Ich wusste das gar nicht, aber in der Endphase der Saison schaut man natürlich etwas mehr auf die Konkurrenz“, sagte Wittmann vor dem Spiel gegen Osnabrück. Zugleich betonte die FCI-Trainerin, der FCI müsse zunächst seine Hausaufgaben erledigen, ehe man auf die Konkurrenz schaue. Der Gegner hat es in jedem Fall in sich.

Im Winter fast schon abgestiegen, zählt Osnabrück in der Rückserie zu den stärksten Teams der 3. Liga. Vor allem der Defensivverbund beeindruckt beim Zweitliga-Absteiger.

„Osnabrück stellt die beste Defensive in der Rückrunde der aktuellen Saison – lediglich zwölf Gegentore mussten sie seit der Winterpause hinnehmen“, sagte Wittmann über den VfL. „Die Truppe wirkt diszipliniert, hat sehr enge Abstände zwischen den Linien – das hat zuletzt einigen Mannschaften Probleme bereitet.“

Wittmann muss auch gegen Osnabrück auf Ingolstadts Top-Torjäger Sebastian Grønning verzichten

Nach abgesessener Sperre kehrt Simon Lorenz in den Schanzer Kader zurück. Dagegen muss Wittmann auf Youngster Max Plath und Top-Torjäger Sebastian Grønning (16 Tore) verzichten. Der Däne verpasste bereits die letzten vier Partien der Schanzer. Im Hinspiel avancierte Grønning noch zum Matchwinner und traf beim 4:2-Erfolg dreifach. Diesmal muss ein anderer in die Bresche springen. Anstoß an der Bremer Brücke ist um 16:30 Uhr. Zum Live-Ticker auf FuPa.