Rückrunden-Schock: Westrich schwächelt – Mengede kämpft sich nach oben

Mengede 08/20 setzte sich in einem intensiven Duell mit 5:0 gegen SC Weitmar durch und setzt seine makellose Rückrundenbilanz (3 Spiele, 9 Punkte) fort. – Foto: Thorsten Wiethege

Am 18. Spieltag der Bezirksliga Westfalen Staffel 10 zeigte sich ein deutliches Bild: Während sich einige Mannschaften in starker Frühform der Rückrunde präsentieren, offenbaren andere ungewohnte Schwächen. Besonders auffällig ist dabei die Entwicklung im oberen Tabellendrittel. Tabellenführer SV Westrich musste im Heimspiel gegen SV Herbede eine 1:3-Niederlage hinnehmen. Die Gäste gingen kurz vor der Pause durch Robin Kost (45.) in Führung. In einer insgesamt ausgeglichenen Partie blieb Westrich im zweiten Durchgang lange im Spiel, ehe Herbede in der Schlussphase seine Effizienz unter Beweis stellte: Mani Torabi Notash (82.) erhöhte, Marvin Adrian Restel (88.) entschied die Begegnung endgültig. Für Westrich war es die zweite Niederlage im dritten Rückrundenspiel. Trotz weiterhin 40 Punkten wirkt der Spitzenreiter aktuell weniger stabil als noch in der Hinrunde. Herbede hingegen bestätigt mit nun drei Siegen aus drei Rückrundenspielen seine aufsteigende Form und verkürzt den Abstand zur Spitzengruppe.

Ebenfalls in überzeugender Verfassung präsentiert sich FC Castrop-Rauxel. Beim 5:2-Auswärtserfolg gegen SV Bommern 05 zeigte die Mannschaft nach frühem Rückstand Moral und Offensivqualität. Jannis Gerland (11.) brachte Bommern in Führung, doch Robin Franke (19., Foulelfmeter) glich aus. Nach der Pause sorgten Ioannis Orkas (55.) und Rimon Haji (58.) für die Wende, ehe Roy Breilmann (71.) auf 4:1 erhöhte. Zwar verkürzte erneut Jannis Gerland (86.), doch Yassin Bouchantiya (90.) stellte den Endstand her. Castrop-Rauxel weist wie Herbede eine makellose Rückrundenbilanz von neun Punkten aus drei Spielen auf und bleibt mit 34 Punkten erster Verfolger des Spitzenreiters. Für das deutlichste Ausrufezeichen des Spieltags sorgte Mengede 08/20 mit einem 5:0-Heimsieg gegen SC Weitmar 45. Ahmad Alabar (11., 16./FE) brachte Mengede früh auf Kurs. Die Partie wurde zusätzlich durch die Rote Karte gegen Ole Hauken Hayen (13.) beeinflusst, wodurch Weitmar lange in Unterzahl agieren musste. In der zweiten Halbzeit erhöhten Robin Dieckmann (55., 66.) und Christof Tielker (71.). Mengede führt damit die Rückrundentabelle mit drei Siegen und 11:3 Toren an. Eine bemerkenswerte Entwicklung nach einer durchwachsenen Hinserie!