Rückrunden-Schock: Westrich schwächelt – Mengede kämpft sich nach oben

Am 18. Spieltag der Bezirksliga Westfalen Staffel 10 zeigte sich ein deutliches Bild: Während sich einige Mannschaften in starker Frühform der Rückrunde präsentieren, offenbaren andere ungewohnte Schwächen. Besonders auffällig ist dabei die Entwicklung im oberen Tabellendrittel.
Tabellenführer SV Westrich musste im Heimspiel gegen SV Herbede eine 1:3-Niederlage hinnehmen. Die Gäste gingen kurz vor der Pause durch Robin Kost (45.) in Führung. In einer insgesamt ausgeglichenen Partie blieb Westrich im zweiten Durchgang lange im Spiel, ehe Herbede in der Schlussphase seine Effizienz unter Beweis stellte: Mani Torabi Notash (82.) erhöhte, Marvin Adrian Restel (88.) entschied die Begegnung endgültig. Für Westrich war es die zweite Niederlage im dritten Rückrundenspiel. Trotz weiterhin 40 Punkten wirkt der Spitzenreiter aktuell weniger stabil als noch in der Hinrunde. Herbede hingegen bestätigt mit nun drei Siegen aus drei Rückrundenspielen seine aufsteigende Form und verkürzt den Abstand zur Spitzengruppe.
Ebenfalls in überzeugender Verfassung präsentiert sich FC Castrop-Rauxel. Beim 5:2-Auswärtserfolg gegen SV Bommern 05 zeigte die Mannschaft nach frühem Rückstand Moral und Offensivqualität. Jannis Gerland (11.) brachte Bommern in Führung, doch Robin Franke (19., Foulelfmeter) glich aus. Nach der Pause sorgten Ioannis Orkas (55.) und Rimon Haji (58.) für die Wende, ehe Roy Breilmann (71.) auf 4:1 erhöhte. Zwar verkürzte erneut Jannis Gerland (86.), doch Yassin Bouchantiya (90.) stellte den Endstand her. Castrop-Rauxel weist wie Herbede eine makellose Rückrundenbilanz von neun Punkten aus drei Spielen auf und bleibt mit 34 Punkten erster Verfolger des Spitzenreiters.
Für das deutlichste Ausrufezeichen des Spieltags sorgte Mengede 08/20 mit einem 5:0-Heimsieg gegen SC Weitmar 45. Ahmad Alabar (11., 16./FE) brachte Mengede früh auf Kurs. Die Partie wurde zusätzlich durch die Rote Karte gegen Ole Hauken Hayen (13.) beeinflusst, wodurch Weitmar lange in Unterzahl agieren musste. In der zweiten Halbzeit erhöhten Robin Dieckmann (55., 66.) und Christof Tielker (71.). Mengede führt damit die Rückrundentabelle mit drei Siegen und 11:3 Toren an. Eine bemerkenswerte Entwicklung nach einer durchwachsenen Hinserie!
Ein torreiches Auswärtsspiel sahen die Zuschauer bei der Begegnung zwischen SW Wattenscheid 08 und Westfalia Huckarde, die mit 1:6 endete. Luca Klecz (13., 15., 89.) erzielte drei Treffer, ebenso wie Christian Wazian (45.+2, 50., 54.). Zwischenzeitlich hatte Devon Dennis Rode (20.) für Wattenscheid verkürzt. Huckarde setzte damit ein klares Offensivsignal und verbesserte seine Tordifferenz deutlich.
Im Hattinger Duell gewann TuS Hattingen mit 1:0 bei Hedefspor Hattingen. Rund 260 Zuschauer sahen eine intensiv geführte Partie mit mehreren Verwarnungen und personellen Wechseln. Der entscheidende Treffer brachte TuS Hattingen drei wichtige Punkte. Bei Hedefspor fehlte unter anderem Marco Terrazzino, was die offensiven Möglichkeiten sichtbar einschränkte.
Einen deutlichen Heimsieg feierte zudem TuS Heven beim 5:1 gegen CSV SF Bochum-Linden. Nach dem frühen 0:1 durch David Wähning (14.) drehte Heven die Partie. Fitim Peci (45.+1) erzielte den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit traf Marcel Herrmann (52./FE, 76., 90.) dreifach und baute sein Konto auf 21 Saisontore aus, dazwischen war Timon Johannes Stöcker (71.) erfolgreich. Herrmann bleibt damit einer der prägendsten Offensivakteure der Liga.
Auch im Bochumer Duell zwischen CF Kurdistan Bochum 2012 und Türkiyemspor Bochum setzte sich Türkiyemspor mit 4:1 durch und festigt Rang vier.
Ein echtes Offensivspektakel lieferten sich zudem SpVg BG Schwerin und FC Sarajevo beim 4:4-Unentschieden. In einer torreichen Begegnung wechselte die Führung mehrfach, beide Mannschaften bewiesen große Moral. Für Schwerin, das bereits seinen Rückzug zum Saisonende angekündigt hat, war es ein weiterer Punktgewinn in einer ereignisreichen Spielzeit.
Der 18. Spieltag verstärkt die Dynamik im oberen Tabellenbereich also erheblich. SV Westrich bleibt zwar Spitzenreiter, zeigt jedoch deutliche Formschwankungen. FC Castrop-Rauxel und SV Herbede präsentieren sich konstant und erhöhen den Druck. Gleichzeitig entwickelt sich Mengede 08/20 zur formstärksten Mannschaft der Rückrunde. Die kommenden Spieltage werden richtungsweisend für das Titelrennen und die Platzierungen im oberen Drittel sein. Sollte Mengede so weiter machen werden sie mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben...