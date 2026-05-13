Rückrunden-Retter: FSV Geesthacht schafft Klassenerhalt

Sportlich lief der jüngste Auftritt allerdings nicht nach Plan. Bei der Zweitvertretung des SV Curslack-Neuengamme verlor Geesthacht mit 0:2. In den eigenen Vereinsmedien wurde die Partie entsprechend nüchtern eingeordnet: „Ein Satz mit x, das war wohl nix. Zumindest gestern war es ein Spielausgang zum abhaken.“

Trainer Dennis Tornieporth nahm die Niederlage auf seine Kappe: „Wir hatten eine überragende Trainingswoche und sind voller Selbstbewusstsein nach Curslack gefahren, allerdings haben wir wohl die falschen Inhalte trainiert und unser Team nicht optimal auf das Match und den Gegner vorbereitet. Deswegen nehmen wir als Trainerteam diese Niederlage auf unsere Kappe! Sorry auch an die mitgereisten Fans", meint der Coach.

Nach Darstellung des FSV war die Mannschaft über weite Strecken feldüberlegen und die spielstärkere Mannschaft, konnte diese Überlegenheit aber nicht in Tore umwandeln. Genau daraus leitet der Verein auch eine Lehre für die kommende Saison ab: Solche Spiele dürften bei der nächsten Aufgabe nicht zu häufig verloren gehen, wenn man trotz Dominanz keine Punkte mitnimmt.

Reinbek hilft - Geesthacht ist durch

Dass die Niederlage am Ende keine schwerwiegenden Folgen mehr hatte, lag auch am Parallelspiel. Durch den Sieg des TSV Reinbek bei SC Schwarzenbek II ist der Klassenerhalt des FSV rechnerisch gesichert. Geesthacht steht nun mit 25 Punkten im Tabellenmittelfeld des unteren Bereichs, hat aber genügend Abstand auf die gefährdeten Plätze.

Der Verein fasste die Erleichterung entsprechend klar zusammen: „Mission Klassenerhalt completed.“ Für den FSV und den Standort Geesthacht ist das nach dieser Saison ein wichtiger Moment. Aus einer fast aussichtslos wirkenden Lage wurde durch den Winter-Umbruch, neue Qualität und eine starke Rückrunde doch noch ein positives Ende.

Nächste Mission ist schon in Planung

Der Blick geht nun schnell nach vorne. In der Vereinsmeldung heißt es bereits, dass die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren laufen. Das passt zur Entwicklung der vergangenen Monate: Geesthacht will sich offenbar nicht damit zufriedengeben, den Klassenerhalt gerade so geschafft zu haben.

Die Rückrunde hat gezeigt, was möglich ist, wenn der Kader funktioniert und die Qualität auf den Platz kommt. Für die kommende Spielzeit dürfte der Anspruch deshalb höher liegen. Nach der gelungenen Rettung beginnt beim FSV Geesthacht nun die nächste Phase - mit deutlich mehr Rückenwind als noch im Winter.