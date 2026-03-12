Rückrunden-Formtest in Schönau: Stoppt Weilerswist seine Negativserie?

Spielszene aus dem Hinspiel in Weilerswist. Das Spiel gewann der SSV Weilerswist knapp mit 2:1 Toren – Foto: M. St.

Während die Gastgeber mit viel Rückenwind aus den ersten Rückrundenspielen kommen, steht der SSV Weilerswist nach zwei Niederlagen bereits unter Druck.

Am kommenden Sonntag steht in der Kreisliga A Euskirchen eine spannende Partie auf dem Programm. Der SSV Weilerswist reist zum TSV Schönau, Anstoß der Begegnung ist um 15:00 Uhr.

Der Start in die Rückrunde verlief für die Mannschaft von Trainer Frederik Ziburske alles andere als optimal. Zunächst unterlag der SSV bei der SG Flamersheim-Kirchheim knapp mit 2:3, bevor am vergangenen Spieltag eine deutliche 2:6-Heimniederlage gegen den TuS Chlodwig Zülpich II folgte.

Diese beiden Niederlagen schmerzen gleich doppelt, denn dadurch hat der SSV Weilerswist den Anschluss an die Aufstiegsplätze zunächst verloren. Aktuell liegt die Mannschaft mit 29 Punkten auf Rang vier und damit bereits neun Punkte hinter den begehrten Aufstiegsrängen.

In Schönau soll nun die Wende gelingen – doch die Aufgabe wird alles andere als leicht.

TSV Schönau mit Rückenwind

Ganz anders sieht die Situation beim TSV Schönau aus. Die Mannschaft von Trainer Gerrit Ueckert erwischte einen perfekten Start in die Rückrunde.

Zum Auftakt gewann Schönau 4:2 bei D-H-O, anschließend folgte ein 3:0-Auswärtssieg beim TuS Vernich. Mit diesen Erfolgen hat sich die Ueckert-Elf Selbstvertrauen geholt und möchte ihre Serie nun auch gegen Weilerswist fortsetzen.

Derzeit steht der TSV mit 24 Punkten auf Platz sieben der Tabelle. Der Rückstand auf den SSV Weilerswist beträgt nur fünf Punkte. Mit einem Sieg könnten die Gastgeber also bis auf zwei Zähler an den Tabellennachbarn heranrücken.

Personalsorgen beim SSV

Für den SSV Weilerswist kommt erschwerend hinzu, dass die personelle Situation derzeit angespannt ist. Auf der Verletzten- beziehungsweise Krankheitsliste stehen mit Dennis Besirovic, Sven Stanienda, Marius Hammes, Bastian Schmitz und Daouda Coulibaly gleich mehrere wichtige Spieler.

Zusätzlich fehlt Stefan Silva-Santos, der nach einer Roten Karte gesperrt ist.

Auch im Tor muss Weilerswist umstellen: Stammkeeper Daniel Arndt fällt aufgrund einer Schleimbeutelentzündung im Ellenbogen voraussichtlich mehrere Wochen aus. Vertreten wird er vom Winterneuzugang Paul Frings, der vom SV SW Nierfeld nach Weilerswist wechselte.

Offene Partie erwartet

Die Vorzeichen versprechen eine spannende Begegnung. Während der TSV Schönau seine Siegesserie ausbauen möchte, steht der SSV Weilerswist vor der Aufgabe, die eigene Negativserie zu stoppen und im Kampf um die oberen Tabellenplätze wieder Boden gutzumachen.

Anstoß der Partie ist am Sonntag um 15:00 Uhr in Schönau.