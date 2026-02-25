Rückrunden-Check beim SSV Weilerswist:

– Foto: FuPa

Beim SSV Weilerswist laufen die Vorbereitungen auf die Rückrunde der Kreisliga A Euskirchen zur Zeit auf Hochtouren.

Rund um das Sportzentrum an der Erft ist die Vorfreude spürbar – und die Zielsetzung klar formuliert.

Kontinuität ist Trumpf beim SSV:

Die Verträge mit Cheftrainer Frederik Ziburske und Co-Trainer Oguzhan Erkaya wurden frühzeitig um ein weiteres Jahr verlängert.

Ziburske begründet seine Entscheidung vor allem mit dem großen Vertrauen der Mannschaft sowie der engen und erfolgreichen Zusammenarbeit mit der Jugendabteilung. Immer wieder schaffen U19-Spieler den Sprung in den Seniorenbereich und entwickeln sich dort zu festen Größen.

Ein weiterer Faktor: das starke Umfeld und der familiäre Zusammenhalt beim SSV Weilerswist.

Winterwechsel: Zwei Abgänge, zwei ambitionierte Zugänge

Abgänge:

Mit Ricardo Melder verlässt ein langjähriger Leistungsträger den Verein und schließt sich den Sportfreunde Wüschheim-Büllesheim an. Der SSV bedankt sich für seinen langjährigen Einsatz und wünscht ihm sportlich wie privat alles Gute.

Torwart Stefan Pessara, der erst zu Saisonbeginn aus Zülpich kam, wechselt zum Ligakonkurrenten SSV Golbach. Auch ihm gilt der Dank des Vereins für sein Engagement.

Zugänge:

Zwei spannende Neuzugänge verstärken den SSV zur Rückrunde:

Paul Frings (19) – Torwart

Vom SV SW Nierfeld wechselt ein junges Talent nach Weilerswist. In Nierfeld sammelte Frings bereits Bezirksliga-Erfahrung. Sein Ziel ist klar formuliert:

„Die fünf Punkte Rückstand auf die SG Dahlem-Schmidtheim können wir in der Rückrunde aufholen. Ich werde alles dafür geben.“

Er freut sich zudem auf den Konkurrenzkampf mit Stammkeeper Daniel Arndt.

Alexander Eicker – Mittelfeld

Aus der Landesliga Niederrhein vom SSV Bergisch Born kommt Alexander Eicker an die Erft. Zu seinen bisherigen Erfolgen zählen der Kreispokalsieg 2024 im Kreis Remscheid sowie der Aufstieg in die Landesliga im selben Jahr.

Nach einer beruflichen Pause freut sich der Mittelfeldspieler auf die neue Aufgabe – motiviert durch Arbeitskollege Björn Büscher. Auch er bekennt sich klar zur Mission Aufstieg:

„Der SSV verfügt über einen starken Kader. Der Aufstieg ist absolut möglich – ich will meinen Anteil dazu beitragen.“

Ein weiteres starkes Signal: Alle Leistungsträger konnten gehalten werden. Das unterstreicht den gemeinsamen Willen, in dieser Saison den großen Wurf zu landen.

Testspiele:

Licht und Schatten in der Vorbereitung

Vier absolvierte Testspiele stehen bislang zu Buche:

2:4 Niederlage bei Inter Euskirchen

5:4 Sieg beim TB 1904 Witterschlick

2:0 Heimerfolg gegen TSV Wolsdorf

2:5 Niederlage beim Bezirksligisten Rot-Weiß Ahrem

Gerade die Partie in Ahrem zeigte: Ein Klassenunterschied war kaum erkennbar. Über weite Strecken war der SSV spielbestimmend, doch individuelle Fehler und eine schwache Chancenverwertung verhinderten ein besseres Ergebnis.

Ein weiteres Testspiel steht am 22.02.2026 um 15:00 Uhr im heimischen Sportzentrum gegen NK Croatia Bonn (Kreisliga B Bonn) an.

Eine Woche später startet die Rückrunde auswärts bei der SG Flamersheim/Kirchheim.

Ausgangslage:

Schlagdistanz zur Spitze

Mit dem derzeitigen Tabellenplatz drei ist man in Weilerswist mehr als zufrieden. Liegt man doch mit 5 Punkten Rückstand auf Ligaspitzenreiter SG Dahlem-Schmidtheim, und 3 Punkten Rückstand auf den derzeitigen Tabellenzweiten den TuS Chlodwig Zülpich II immer noch in Schlagdistanz.

Die Ausgangslage verspricht eine spannende Rückrunde mit echter Aufstiegschance.

Stimmen zur Rückrunde:

Cheftrainer Frederik Ziburske formuliert die Marschroute klar:

„Ziele für diese Saison sind weiter die Leistungen stabilisieren, die Neuzugänge integrieren und erfolgreichen Fußball spielen. Tabellenmäßig wollen wir uns in der Spitze der Liga etablieren.“

Die Botschaft ist deutlich: Der SSV Weilerswist geht mit Selbstvertrauen, Stabilität und klarer Zielsetzung in die zweite Saisonhälfte.