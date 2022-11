Rückrunden-Auftakt verpatzt - SCU steuert Tabellenende weiter entgegen Vier A-Junioren im Kader

Seit neun Spieltagen haben die Upfer Buam inzwischen den Platz nicht mehr als Sieger verlassen können. Die Mannschaft, seit Saisonbeginn von einer Verletzungsmisere verfolgt, kommt auf dem Zahnfleisch daher. Die Begegnung gegen Garmisch musste gar wegen Spielermangel kampflos hergeschenkt werden. Immer wieder ist Trainer Simon gezwungen, Kikcer aus der A-Jugend zu borgen, soweit die Spieler verfügbar sind. „Das ist auf die Dauer keine Basis, um in der Bezirksliga überleben zu können“, weiß Sportdirektor Jürgen Kapfer, der aber auch sagt: „Es hilft alles nichts.“ Wie teuer einen Verein Spielabsagen kommen, das erfuhr der SCU unlängst, als der Verband für die Absage gegen Garmisch dem Verein satte 400 Euro in Rechnung stellte.

SCU-Sportdirektor Jürgen Kapfer: „Die Jungs geben alle ihr Bestes“

So füllten auch gegen Penzberg vier A-Junioren den Kader auf. Mit Felix Schimpfermann und Leon Heinzlmair standen gleich zwei von Beginn an auf dem Platz. Auch Stefan Stojanovic, der nach langer Verletzungspause erstmals wieder dabei war, musste gleich von Beginn an ran. „Die Jungs geben alle ihr Bestes“, meinte Kapfer nach der knappen Niederlage. „Sie liefern einen riesen Fight ab, belohnen sich aber nicht.“

Im Verlauf des Spiels hatten Upfer Buam mehrere Großchancen, die liegen gelassen wurden. So hätte Karl Sdzuy ebenso den SCU in Führung bringen können, wie auch Leon Heinzlmair. Beim 0:1 durch Grgic übersprang der Torschütze SCU-Abwehrspieler Stojanovic und erzielte mit dem Kopf den einzigen Treffer. „In den letzten 20 Minuten lauerte Penzberg nur noch auf Konter“, berichtet Kapfer. „Wir waren dran, der Ausgleich lag in der Luft. Allein Valentin Batzer hatte zwei, drei gute Möglichkeiten.“ (Dieter Metzler)