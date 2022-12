Rückrunden-Auftakt in der Landesliga mit diesen Partien Die Landesliga Niederrhein startet vor Weihnachten in die Rückrunde - bleiben die Top-Teams oben?

In der Landesliga Niederrhein steht mit dem 14. Spieltag der vorletzte des Kalenderjahres an - zeitgleich ist es der Rückrunden-Beginn! Bleiben die Tabellenführer FC Büderich, SV Scherpenberg und DJK Adler Frintrop an der Spitze?