Rückrunde weiter ohne Pleite: JFV U19 spielt 1:1

– Foto: Jörg Struwe

Die U19 des JFV A/O/B/H/Heeslingen bleibt in der Rückrunde der Regionalliga ungeschlagen. Die Elf von Trainer Matthias Stemmann und der Walddörfer SV trennten sich mit 1:1. Liam Neuenstadt hatte die Gastgeber in Führung gebracht.

Erneut fehlten dem JFV zahlreiche Spieler, fast eine ganze Elf. „Bei uns waren zehn Leute nicht dabei. Dafür haben es die Jungs, die auf dem Platz standen, gut gemacht“, so Stemmann.

Dieses Mal gelang dem erneut in der zweiten Hälfte eingewechselten Linus Hoops - nicht wie noch in der Vorwoche bei seinem Regionalliga-Debüt - der späte Siegtreffer. „Leider hatte Linus am Ende keine Torszene mehr“, so Trainer Matthias Stemmann.

JFV A/O/B/H/H dominiert in erster Hälfte das Spiel



Insbesondere im ersten Abschnitt spielte sein Team stark auf, dominierte die Begegnung und erspielte sich - vor allem durch die starken Vincent Haneke und Lenn Pauly eingeleitet - einige hervorragende Chancen.

Haneke war es auch, der von der rechten Seite das Führungstor durch Liam Neuenstadt vorbereitete.

„Leider sind wir nach 25, 30 Minuten etwas fahrlässiger geworden“, so Stemmann, dessen Team in einer deutlich ausgeglicheneren zweiten Hälfte in der 58. Minute den Ausgleich durch Lennox Zapel zum 1:1-Endstand hinnehmen musste.

„Eigentlich hätten wir das Spiel schon in der ersten Hälfte für uns entscheiden können“, so Stemmann. „Aber letztlich ist auch dieser Punktgewinn für uns vollkommen in Ordnung.“





