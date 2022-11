„Rückrunde und Abstiegskampf können wir“ – TSV Gräfelfing will ab März wieder angreifen Nach Klatsche zum Jahresabschluss gegen Pasing

Gräfelfing – Sascha Polecki hatte im Vorfeld der Partie seines TSV Gräfelfing bei Kreisliga-Spitzenreiter DJK Pasing den Wunsch geäußert, trotz ähnlicher Favoritenkonstellation nicht wie der Außenseiter Costa Rica im WM-Spiel gegen Spanien zu agieren. Ganz so schlimm wie die Mittelamerikaner beim 0:7 erwischte es die Wölfe am Sonntag zwar nicht, mit der 2:6-Klatsche seiner Elf konnte der TSV-Trainer aber ebenfalls nicht zufrieden sein. „Wenn es bei uns läuft, dann läuft es ganz gut. Wenn es aber nicht läuft, dann läuft es doppelt schlecht“, analysierte Polecki.

In der neu formierten Abwehr, in der im Vergleich mit dem 3:0-Sieg aus der Vorwoche nur Innenverteidiger Luca Wehrig übrig geblieben war, griffen die Rädchen nicht ineinander. Insgesamt leisteten sich die Gräfelfinger zu viele individuelle Fehler. „Wir haben den Gegner eingeladen“, monierte Polecki, der die Pasinger respektvoll als „guade Kicker“ adelte. Muhamet Mucoli und Toptorjäger Rachid Teouri eröffneten das Scheibenschießen mit einem Doppelschlag (9., 10.). Nach dem 3:0 durch Abdou Tchagodomou war die Partie bereits vor der Pause so gut wie entschieden. Zwar gelang Felix Domesle kurz nach Wiederanpfiff das 1:3 (51.), doch nur zwei Minuten später stellte Mucoli den alten Abstand wieder her. Nach einem weiteren Mucoli-Tor und dem 6:1 durch Stefan Mikerevic setzte Joker Mark Schullerus mit dem 2:6 den Schlusspunkt.

Trotz Relegationsrang zwölf zur Winterpause ist Polecki zuversichtlich: „Rückrunde und Abstiegskampf können wir, das haben wir letztes Jahr gezeigt.“ Zudem fühle es sich besser an als in der Vorsaison. „Wir wissen, dass wir nach weiter vorne gehören.“ (mg)