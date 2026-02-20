Rückrunde startet mit Gipfeltreffen in Pattensen - Rehren in Arnum

Zum Auftakt kommt es am Sonnabend zum absoluten Spitzenspiel. Der Tabellenführer TSV Pattensen (36 Punkte) empfängt mit dem SV Ihme-Roloven den punktgleichen Zweiten. Beide Teams stehen bei 11 Siegen, 3 Unentschieden und nur einer Niederlage – ein Duell auf Augenhöhe, das richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf sein dürfte. Pattensen stellt mit 53:13 Toren die stabilste Defensive der Liga, Ihme-Roloven überzeugt mit 56 Treffern als offensivstärkste Mannschaft. Für beide geht es darum, nach der Winterpause sofort wieder Rhythmus zu finden – und ein Signal an Eldagsen und Rehren zu senden, dass der Titelkampf keine Pause kennt.

So., 22.02.2026, 14:00 Uhr TV Jahn Leveste 1922 TV Jahn SV Gehrden Gehrden 14:00 PUSH

Im unteren Mittelfeld treffen zwei Teams aufeinander, die sich Luft im Tabellenkeller verschaffen wollen. Der TV Jahn Leveste rangiert mit 19 Punkten auf Rang neun, Gehrden folgt mit 17 Zählern auf Platz zwölf. Leveste zeigte vor der Pause phasenweise ansprechende Leistungen, ließ jedoch Konstanz vermissen. Gehrden wiederum verfügt mit 44 erzielten Toren über offensive Qualität, offenbart defensiv aber regelmäßig Schwächen. Ein Duell, in dem Details und Tagesform entscheidend sein dürften.

Ein echtes Verfolgerduell steigt in Arnum. Der Fünfte (28 Punkte) empfängt den Vierten MTV Rehren (30 Punkte). Beide Mannschaften gehören zur erweiterten Spitzengruppe und könnten mit einem Sieg den Druck auf das Führungsduo erhöhen. Rehren überzeugte in der Hinrunde vor allem durch defensive Stabilität (nur 16 Gegentore), Arnum besticht durch eine ausgewogene Bilanz und Heimstärke. Für beide ist es ein Gradmesser zum Rückrundenstart – und möglicherweise ein Schlüsselspiel im Rennen um die Top vier.

Für die Reserve aus Egestorf-Langreder beginnt das Frühjahr mit einer schwierigen Aufgabe. Mit lediglich neun Punkten rangiert die Mannschaft auf Platz 14 und kämpft gegen den Anschluss an das rettende Ufer. Der FC Springe steht mit 24 Punkten auf Rang sieben und möchte den Abstand zur Spitzengruppe verkürzen. Mit 36 erzielten Treffern verfügt Springe über offensive Durchschlagskraft, muss jedoch defensiv stabiler agieren, um im oberen Drittel mitzuhalten.