Rückrunde führt zum Ziel: JSV Köln III stürmt in die Kreisliga C Erstmals steigt die dritte Mannschaft auf von Benedikt Hitze · Heute, 13:54 Uhr · 0 Leser

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Historischer Erfolg für die Dritte des JSV Köln 96! Nach einer packenden Spielzeit verbucht die Mannschaft den erstmaligen Sprung in die Kreisliga C. Mit einer beeindruckenden Bilanz von 20 Siegen und nur vier Niederlagen aus 28 Partien sowie der zweitbesten Offensivabteilung der Liga sicherten sich die Kölner den hochverdienten zweiten Tabellenplatz. Dass dieser Triumph am Ende gefeiert werden durfte, war nach einem holprigen Saisonstart jedoch keineswegs absehbar.

Vom Stolperstart zur unbezwingbaren Einheit Wer im Spätsommer auf die Tabelle blickte, hätte wohl kaum auf den JSV als späteren Aufsteiger gesetzt. Nach den ersten drei Begegnungen verbuchte das Team magere zwei Zähler. Co-Trainer und Teammanager Hasan Yeginer erinnert sich gut an die komplizierte Anfangsphase und die Herausforderung, die vielen neuen Gesichter zu formieren: „Vor der Saison war für uns klar, dass wir mit einem neu zusammengestellten Kader erst einmal zusammenfinden müssen. Wir hatten einen guten Mix aus erfahrenen Spielern und jungen, hungrigen Spielern. Die Qualität war da, aber Abläufe, Vertrauen und Zusammenhalt mussten sich erst entwickeln. Der Start war dann auch alles andere als einfach. Nach den ersten drei Spielen standen wir nur bei zwei Punkten. In dieser Phase ging es darum, ruhig zu bleiben, weiterzuarbeiten und die Mannschaft Schritt für Schritt zu einer Einheit zu formen.“

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Dieses Vertrauen zahlte sich im weiteren Saisonverlauf doppelt aus. Als das Fundament erst einmal gegossen war, entwickelte die Truppe eine bemerkenswerte Resilienz gegen Rückschläge. Neben dem nackten Talent auf dem Rasen rückten vor allem die mentalen Komponenten in den Vordergrund, um die Liga von hinten aufzurollen. Den entscheidenden Schlüssel für die darauffolgende Siegesserie sieht Yeginer vor allem im intakten Gefüge und hebt dabei die Rolle des Mannes an der Seitenlinie hervor: „Der wichtigste Punkt für die starke Saison war aus meiner Sicht der Zusammenhalt. Die Jungs haben trotz Rückschlägen nie den Glauben verloren. Einen großen Anteil daran hat auch unser Chefcoach Ali Inan Erden. Er hat die Mannschaft in schwierigen Phasen zusammengehalten, immer an die Jungs geglaubt und der Mannschaft das Vertrauen gegeben, weiter an das gemeinsame Ziel zu glauben. Er war für uns auf und neben dem Platz ein sehr wichtiger Faktor.“ Eine makellose Rückrunde Was folgte, war eine Demonstration sportlicher Dominanz. In der zweiten Saisonhälfte mutierte der JSV Köln III zu einer unbezwingbaren Tormaschine, die die Konkurrenz reihenweise vor unlösbare Aufgaben stellte und sich am Ende völlig zurecht belohnte. „Besonders stark war unsere Rückrunde“, blickt Yeginer stolz auf den entscheidenden Knackpunkt der Saison zurück. „Da haben wir gezeigt, was wirklich in dieser Mannschaft steckt. Wir sind in der Rückrunde ungeschlagen geblieben, hatten nur ein Unentschieden und haben alle anderen Spiele gewonnen. Dadurch sind wir zusätzlich Rückrundenmeister geworden. Am Ende mit 20 Siegen aus 28 Spielen aufzusteigen, ist eine Leistung, auf die die ganze Mannschaft stolz sein kann.“