Rückrunde: FC Büderich und TSV Meerbusch haben Ligaverbleib im Blick

Für den FC Büderich geht es am Sonntag mit verändertem Personal wieder los. – Foto: Jochen Classen

Der Ball rollt wieder: Für den FC Büderich 02 beginnt am Sonntag (14.30 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim SV Sonsbeck die Rückrunde in der Oberliga Niederrhein. Eine starke Vorbereitung mit vier Siegen aus vier Testspielen gibt den Gästen Rückenwind. „Wir gehen mit einem guten Gefühl in die Partie“, betont Trainer Sebastian Siebenbach, warnt jedoch zugleich: „Ein Ligaspiel hat eine ganz andere Intensität als ein Test.“

Nach der Hinrunde ist der FCB mit 23 Punkten Zehnter. Diese Platzierung ist trügerisch, denn der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt nur vier Zähler. Für die Büdericher ist die Marschroute deshalb klar: gar nicht erst unten reinrutschen und schnellstmöglich den Klassenerhalt perfekt machen. „Wenn wir nochmal 23 Zähler holen, wären wir im sicheren Hafen. Deswegen muss unser Ziel sein, die gute Hinserie zu bestätigen“, unterstreicht Siebenbach.

Winterzugänge in Büderich vor Premiere

Die Winterzugänge werden dabei eine wichtige Rolle spielen. Keeper Robin Offhaus (zuvor SC St. Tönis) dürfte am Sonntag zwischen den Pfosten stehen, Pierre Nowitzki (zuvor GSV Moers) im zentralen Mittelfeld beginnen. Angreifer Glayne Wago (zuvor VfL Jüchen-Garzweiler) hinterließ in der Vorbereitung ebenfalls einen starken Eindruck. Abwehrmann Samuel Derkum (zuvor 1. FC Kleve) stieß erst spät zum FCB und wird wohl zunächst auf der Bank sitzen. „In Summe bin ich sehr zufrieden mit den Neuen. Alle vier haben sich nicht nur sportlich, sondern auch menschlich sehr gut eingefügt“, sagt Siebenbach.

Mit der Ausbeute von 24 Zählern hat sich auch der TSV Meerbusch eine ordentliche Ausgangsposition erarbeitet. Nach einer durchwachsenen Vorbereitung starten die Blau-Gelben am Sonntag (15 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den VfB Homberg in die Rückrunde. „Wir haben aufgrund der schwierigen Wetterverhältnisse nur wenig auf dem Platz trainieren können. In den Testspielen war Licht und Schatten dabei, aber die Resultate bewerte ich nicht über“, ordnet Trainer Marcel Winkens ein.

TSV Meerbusch mit schwieriger Personallage

Das größte Problem des TSV bleibt die angespannte Personalsituation. Schon in der Hinrunde waren regelmäßig Leistungsträger weggebrochen, und die Lage hat sich bislang nicht gebessert. Insbesondere in der Defensive ist die personelle Not durch die verletzungsbedingten Ausfälle von Leart Lahi, Aaron Addo und Daniel Hoff groß. „Wir sind erneut dazu gezwungen, zu improvisieren“, sagt Winkens.

Trotz der schwierigen Vorzeichen wollen die Meerbuscher erfolgreich in die zweite Saisonhälfte starten. „Ich hoffe, dass wir gleich etwas Zählbares holen und uns dann sukzessive steigern“, so der TSV-Coach, dessen primäres Ziel es ist, so schnell wie möglich den Ligaverbleib zu sichern: „Wir wollen so schnell wie möglich die fehlenden 16 Zähler einfahren, um die 40-Punkte-Marke zu knacken.“