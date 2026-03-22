Rückrunde der TSG, 3 Spiele - 3 Siege - 3 x zu Null

Obwohl Fredersdorf-Vogelsdorf in Zeschdorf als Favorit antrat, kamen die Tabellenführer nicht zu ihrem gewohnten Übergewicht in die Partie. Zeschdorfs Torhüter Florian Stange musste in der ersten Halbzeit nur einmal hinter sich greifen, als er beim Distanzschuss Fabian Lihsas nur abblocken konnte und Felix Greulich im Nachsetzen das 0 : 1 erzielte.
Versuchte Torschüsse von Anthony Scheib (4. min.), Freistoss von Marc Antonius Eiling (14.), Kopfball von Greulich (36.) und noch einmal Greulich, als er nach Flanke Marc Maiwalds das Leder nicht passend traf (44.) verfehlten das Tor der Gastgeber.
TSG Keeper Leonard Pries fing vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Said Musawi /Markendorf eine geschlagene Ecke der Zeschdorfer sicher aus der Spielertraube im Strafraum ab. Ansonsten keine Torgefahr von den Hausherren in Alt-Zeschdorf.
Fredersdorf-Vogelsdorfs Trainer Timo Kornheim konnte nicht zufrieden sein und wechselte mit Beginn der zweiten Halbzeit, gleich drei Spieler. Doch verbesserte sich die Situation nicht, denn in den folgenden zwanzig Spielminuten verstärkte sich das Mittelpressing der Zeschdorfer und Oliver Gehel prüfte Pries, der jedoch das Leder souverän festhielt (54.). Ein Freistoss aus ausichtsreicher Position schoss Felix Henschel über das TSG-Gehäuse (57.).
Weitere versuchte Vorstösse der Gastgeber waren zu harmlos und schliesslich brachte ein Konter der Fredersdorf-Vogelsdorfer, bei dem Maiwald den Ball in Richtung Strafraum vorantrieb und auf Arthur Tabler in der Box zusteckte, der den besser positionierten Lihsa den Einschuss zum 0 : 2 vorlegte, den Siegtreffer.
Der Tabellenführer verteidigte mit dem Erfolg seinen "Platz an der Sonne" und wartet nächste Woche auf die wieder erstarkten Wriezener. SV Zeschdorf wird am kommenden Samstag vom Reichenberger SV empfangen.