Rückrunde der TSG, 3 Spiele - 3 Siege - 3 x zu Null von Bernd Tack · Heute, 11:26 Uhr · 0 Leser

Fabian Lihsa hier im Vordergrund – Foto: Julia Gottschalk

Obwohl Fredersdorf-Vogelsdorf in Zeschdorf als Favorit antrat, kamen die Tabellenführer nicht zu ihrem gewohnten Übergewicht in die Partie. Zeschdorfs Torhüter Florian Stange musste in der ersten Halbzeit nur einmal hinter sich greifen, als er beim Distanzschuss Fabian Lihsas nur abblocken konnte und Felix Greulich im Nachsetzen das 0 : 1 erzielte.

Versuchte Torschüsse von Anthony Scheib (4. min.), Freistoss von Marc Antonius Eiling (14.), Kopfball von Greulich (36.) und noch einmal Greulich, als er nach Flanke Marc Maiwalds das Leder nicht passend traf (44.) verfehlten das Tor der Gastgeber. TSG Keeper Leonard Pries fing vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Said Musawi /Markendorf eine geschlagene Ecke der Zeschdorfer sicher aus der Spielertraube im Strafraum ab. Ansonsten keine Torgefahr von den Hausherren in Alt-Zeschdorf.