Rückkehrerinnen erhöhen den Konkurrenzkampf

Die Bayer-Frauen sind in guter Früh-Form. – Foto: Pressefoto Eibner

Die Vorfreude auf den Ligastart steigt bei den Fußballerinnen von Bayer 04 Leverkusen. Sie bestreiten mit der Partie bei Meister FC Bayern am 6. September das live im Free-TV übertragene Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Spielzeit. Die Begegnung in der Allianz-Arena wird zudem vor prächtiger Kulisse ausgetragen. Verkauft sind jetzt schon mehr als 40.000 Tickets. Damit steht bereits fest, dass die bisherige Zuschauer-Rekordmarke der Liga von 38.365 übertroffen wird. Den hatten der 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt in der Saison 2022/23 aufgestellt.

Das Team von Trainer Roberto Pätzold zeigte derweil beim 3:0 im Test gegen den KVC Westerlo schon eine ordentliche Frühform. Das gefiel auch dem Hauptübungsleiter gut. „Das war ein sehr gelungener Test gegen einen sehr tief stehenden Gegner, der die Räume sehr eng gemacht hat und laufstark war”, betonte er. Besonders freute sich Pätzold, dass seine Schützlinge sich immer wieder erfolgreich in den Rücken der Abwehr gespielt und sich so einige Möglichkeiten erarbeitet hatten, um sogar noch höher zu gewinnen. Die blitzsaubere Leistung am Ende der ersten Woche des zweiten Vorbereitungsblocks hatte auch mit dem namhaften personellen Zuwachs zu tun. Die drei Nationalspielerinnen Valentina Mädl, Carlotta Wamser und Cornelia Kramer bereicherten das Leverkusener Spiel auf Anhieb. Die österreichische Angreiferin Mädl, die bislang durch hartnäckige Achillessehnenprobleme ausgebremst wurde, führte sich bei ihrem Debüt im Bayer-Trikot gleich stark ein und brauchte keine zehn Minuten bis zu ihrem ersten Treffer für den Werksklub. Ihr Kopfball nach einem Freistoß von Kristin Kögel landete noch an der Latte, im Nachsetzen staubte sie dann jedoch ins leere Tor ab (9.). In Vanessa Fudalla traf ein weiterer Zugang zum Endstand (54.). Für die frühere Leipzigerin war es das bereits dritte Tor in der Vorbereitung. Zwischenzeitlich hatte Loreen Bender das 2:0 erzielt (26.).

Wamser in Top-Form Einen starken ersten Eindruck hinterließ auch die EM-Senkrechtstarterin Carlotta Wamser. Die Außenverteidigerin, die erst zum Wochenstart ins Training mit den neuen Teamkolleginnen eingestiegen war, zeigte ihre offensiven Qualitäten gleich in Form mehrerer scharfer Hereingaben. „Sie hat direkt viel Energie auf den Platz gebracht und angedeutet, worauf wir uns alle freuen können”, sagte Pätzold, der mit der dänischen Torjägerin Kramer auch die zweite EM-Fahrerin wieder einsetzen konnte. Von den sieben Ausfällen im Duell mit dem Vorjahressechsten der belgischen Liga werden fünf kurzfristig wieder zur Verfügung stehen: Neben Juliette Vidal und Amy Wrigge (beide leichte muskuläre Probleme) und Estrella Merino Gonzalez (krank) pausierten auch die beiden Torhüterinnen Friederike Repohl und Charlotte Voll. Noch keine Angaben machte Bayer 04 dazu, wann mit der Rückkehr der beiden Langzeitverletzten Shen Menglu (Kreuzbandriss Mitte März) und Caroline Kehrer (Meniskusriss Anfang Mai) zu rechnen ist.