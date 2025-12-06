Rückkehrerin Cornelia Kramer entfacht bei Bayers Frauen neuen Mut

Trotz zuletzt drei Niederlagen in Folge (zwei in der Liga, eine im Pokal) sieht Trainer Roberto Pätzold die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen keineswegs in der Krise. „Wir haben keine schlechten Leistungen gezeigt, waren im Vergleich zu ähnlichen Spielen in der vergangenen Saison sogar teilweise dominanter“, betonte er vor dem Heimspiel am Samstag gegen RB Leipzig (14 Uhr, Ulrich-Haberland-Stadion). Das heißt aber nicht, dass der Coach kein Problem und entsprechendes Verbesserungspotenzial ausgemacht hat. „Uns sind zuletzt der Killerinstinkt und die Effektivität etwas abgegangen“, kritisiert er.
Was das angeht, kam die letzte Länderspielpause des Jahres gerade passend. So konnte Pätzold mit den Spielerinnen, die nicht mit ihren Auswahlteams im Einsatz waren, gezielt an diesem Defizit arbeiten. Optimistisch stimmte die gute Leistung beim 3:2-Testspielerfolg gegen Twente Enschede. Und ganz nebenbei macht auch eine Personalie Hoffnung auf mehr Torgefahr. Cornelia Kramer trainiert nach ihrer Muskelverletzung wieder voll mit. „,Corner‘ ist hoffentlich wieder eine Option für den Kader. Gerade in den vergangenen Wochen hat sich schmerzhaft bemerkbar gemacht, dass unsere beste Torschützin der vergangenen Saison fehlt. Auch von ihrem mitreißenden Naturell profitieren alle”, verrät der Leverkusener Coach.
Er ist optimistisch, gegen Leipzig bei der Besetzung des Sturms erstmals in dieser Spielzeit aus dem Vollen schöpfen zu können. Zur Erinnerung: Als Caroline Kehrer, die zum Saisonstart noch fehlte, ihr Comeback gab, hatte sich Kramer bereits verletzt. Als echte Konstante bei wechselnden Mitstreiterinnen erwies sich Vanessa Fudalla. Der Neuzugang aus Leipzig steht vor dem Treffen mit ihrem früheren Team mit sieben Treffern an der Spitze der Bundesliga-Torschützenliste. Übrigens: Bayers Eigengewächs Delice Boboy, die sich im Gegenzug RBL anschloss, erzielte bislang erst einen Treffer an neuer Wirkungsstätte.
Während Kramer wohl noch nicht beginnen wird, könnte eine andere Rückkehrerin gleich in die Startformation rücken: Stammkeeperin Friederike Repohl. Da auch Ersatz-Frau Charlotte Voll fehlte, stand zuletzt die dritte Torhüterin Anne Moll zwischen den Pfosten. Die machte ihre Sache – abgesehen vom folgenschweren Patzer gegen Essen – zwar ganz ordentlich. Aber Repohl wurde dennoch schmerzlich vermisst. „Sie ist unsere Kapitänin, eine der besten Torhüterinnen der Liga und mit ihrer Erfahrung ein unheimlich großer Rückhalt. Wir sind sehr froh, sie wieder dabei zu haben“, versichert Pätzold.
Verzichten muss er am Samstag unter anderem auf Nationalspielerin Carlotta Wamser, die nach einer Schleimbeutelreizung aber ebenfalls vor der Rückkehr ins Training steht. Ob die angeschlagene Claudia Wenger auflaufen kann, entscheidet sich kurzfristig.