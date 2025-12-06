Rückkehrerin Cornelia Kramer entfacht bei Bayers Frauen neuen Mut

Während Kramer wohl noch nicht beginnen wird, könnte eine andere Rückkehrerin gleich in die Startformation rücken: Stammkeeperin Friederike Repohl. Da auch Ersatz-Frau Charlotte Voll fehlte, stand zuletzt die dritte Torhüterin Anne Moll zwischen den Pfosten. Die machte ihre Sache – abgesehen vom folgenschweren Patzer gegen Essen – zwar ganz ordentlich. Aber Repohl wurde dennoch schmerzlich vermisst. „Sie ist unsere Kapitänin, eine der besten Torhüterinnen der Liga und mit ihrer Erfahrung ein unheimlich großer Rückhalt. Wir sind sehr froh, sie wieder dabei zu haben“, versichert Pätzold.

Verzichten muss er am Samstag unter anderem auf Nationalspielerin Carlotta Wamser, die nach einer Schleimbeutelreizung aber ebenfalls vor der Rückkehr ins Training steht. Ob die angeschlagene Claudia Wenger auflaufen kann, entscheidet sich kurzfristig.