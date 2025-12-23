 2025-12-17T10:26:01.779Z

– Foto: Carsten Trebuth

Rückkehrer wird erneut Sportdirektor beim Regionalligisten

Dieter Gerstung übernimmt die Position des Sportdirektors beim SGV Freiberg.

Bei Regionalliga-Tabellenführer SGV Freiberg gibt es kurz vor Weihnachten noch eine personelle Mitteilung. Diese Informationen gab der Verein auf Instagram bekannt:

Dieter Gerstung kehrt zum SGV Freiberg Fußball zurück – Übernahme des Amts als
Sportdirektor zum 1. Januar 2026

Der SGV Freiberg Fußball freut sich, bekanntgeben zu dürfen, dass Dieter Gerstung ab dem 1. Januar erneut die Position des Sportdirektors im Verein übernehmen wird.

„Wir sind sehr glücklich, dass Dieter sich wieder für unseren Verein entschieden hat. Er hat hier bereits in der Vergangenheit hervorragende Arbeit geleistet und uns in den vergangenen Monaten auch in beratender Funktion sehr unterstützt“, erklärt Präsident Emir Cerkez.

Dieter Gerstung sagt zu seiner Rückkehr:
„Ich freue mich sehr, wieder in Freiberg arbeiten zu dürfen. Hier bekomme ich volle
Rückendeckung und das Vertrauen, den eingeschlagenen Weg und die Entwicklung des
Vereins konsequent weiter auszubauen.“

In seiner neuen Funktion wird Dieter Gerstung künftig gemeinsam mit dem sportlichen
Leiter Mario Estasi sowie Jugendleiter Ivo Popic die sportliche und strategische
Ausrichtung des SGV Freiberg Fußball leiten und weiterentwickeln.

23.12.2025, 10:30 Uhr
redAutor