Rückkehrer vom Oberliga-Aufsteiger: Landesligist mit Transfercoup Der VfL Pfullingen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 3, freut sich über die Rückkehr von Matthias Dünkel, der von Verbandsliga-Meister Young Boys Reutlingen kommt. von red · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Eibner / Verein

Der VfL Pfullingen bekommt zur kommenden Saison eine prägende Figur zurück: Matthias Dünkel kehrt nach einem Jahr bei den Young Boys Reutlingen an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der Ehrenspielführer übernimmt beim Landesligisten die Rolle des spielenden Co-Trainers und soll der jungen Mannschaft auf und neben dem Platz Orientierung geben.

Matthias Dünkel ist in Pfullingen ein bekanntes Gesicht. Über viele Jahre prägte er das Spiel des VfL, war Führungsspieler, Leistungsträger und Identifikationsfigur. Nach einer Saison bei den Young Boys Reutlingen, die mit der Meisterschaft in der Verbandsliga Württemberg und dem Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg endete, zieht es ihn nun zurück zu seinem zweiten Heimatverein. Künftig wird Matthias Dünkel nicht nur weiter auf dem Platz stehen, sondern auch als spielender Co-Trainer Verantwortung übernehmen. Für ihn ist es die Möglichkeit, weiterhin aktiv Fußball zu spielen und zugleich den Einstieg ins Trainergeschäft zu finden. Zudem kann er die Belastung besser an sein Knie anpassen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen bezeichnete er als sehr positiv.

Auch Abteilungsleiter Sport Jan Herrmann hebt die Bedeutung der Rückkehr hervor. Der Kontakt zu Matthias Dünkel sei nie abgebrochen, nun habe sich die Chance für eine Rückholaktion ergeben. Herrmann sieht in ihm nicht nur einen wichtigen Teil des Trainerteams, sondern auch einen Anführer auf dem Platz, der der jungen Mannschaft einen zusätzlichen Schub geben kann. Die Zahlen unterstreichen seine Bedeutung: In der aufgeführten Bilanz stehen 287 Spiele, 85 Tore und 98 Vorlagen. Für den VfL Pfullingen absolvierte Matthias Dünkel über Jahre zahlreiche Partien in der Verbandsliga und Landesliga. Bei den Young Boys Reutlingen kam er in der abgelaufenen Saison auf elf Einsätze und ein Tor.