Rückkehrer vom Oberliga-Absteiger!

Die Saison in der Landesliga Braunschweig ist beendet und nach einer guten Endphase der Saison beendete die Germania aus Bleckenstedt die Spielzeit auf dem fünften Platz. In der kommenden Saison sollen die schlechten Phasen nicht so häufig auftreten. Dafür wird ein alter Bekannter die Blau-Gelben verstärken..

Denn Simon Toprakli wird nach nur einem halben Jahr wieder zum Landesligisten wechseln. Der offensive Mittelfeldspieler wurde bei den Freien Turnern in Braunschweig ausgebildet und sammelte dort auch einige Minuten in der Oberliga. 2023 wechselte Toprakli dann aus Neuruppin (Oberliga) nach Bleckenstedt. Direkt überzeugte der gute Techniker mit Spielwitz und Kreativität. Insgesamt kam er auf 41 Spiele, in denen er acht Tore schoss.

In der Rückrunde der abgelaufenen Saison zog es Toprakli dann in die Oberliga zu Arminia Hannover. Acht Mal stand er für die Hannoveraner auf dem Platz, erzielte dabei allerdings kein Tor und stieg am Ende der Saison mit der Arminia in die Landesliga ab. Nun also nach kurzer Zeit die Rückkehr nach Bleckenstedt, wo man sich auf den Rückkehrer freut, wie man via Instagram preisgab.