Rückkehrer Vnuk trifft auf Ex-Verein

Hier auf der Anlage des SV Waldeck-Obermenzing hört man die Kinder vor Freude am Fußball durch die Gegend schreien. Von klein bis groß sind alle auf der Anlage. Durch Nachfrage habe ich erfahren, dass zwischen 16:30 und 18:00 auf dem Rasenfeld und Kunstrasenfeld insgesamt 9!!! Mannschaften trainieren. Da sieht man schonmal welches Engagement hinter diesem Verein steht.

Fupa Reporter: „Am Wochenende steht das Duell gegen deinen Ex Verein, den SC Olching an. Bist du aufgeregt und mit welchen Gedanken wirst du am Samstag das Spielfeld betreten? Wie siehst du die Chancen für einen Sieg von Waldeck?“

Heute bin ich jedoch hier, um mit einem ganz besonderen Spieler der ersten Mannschaft ein Interview zu führen. Ich sehe ihn als er etwas hektisch vom Trainerbüro Richtung Ballraum geht und noch mit einem anderen über, was auch sonst, Fußball diskutiert. Als ich die beiden unterbrach und nach ein paar Minuten für ein Interview fragte, wurde freundlich zugestimmt und so kam es dazu, dass ich FILIP VNUK, dem Rückkehrer zum SV Waldeck-Obermenzing, der auch noch am Wochenende auf einen seiner Ex-Vereine trifft, ein paar Fragen stellen konnte. Ich hoffe ihr könnt ihn dadurch etwas besser kennenlernen und seine Beweggründe verstehen.

Filip Vnuk:

„Ich freue mich sehr am Samstag viele bekannte Gesichter und Freunde wiederzusehen. Immerhin habe ich paar Jahre in Olching verbracht die auf und neben dem Platz richtig schön waren. Während dem Spiel ändert das aber erstmal nicht wirklich was an meinen Gedanken. Mit 9 Siegen aus 10 Spielen ist denke ich klar wer Favorit ist. Wir wissen aber, dass wir mit unserer Qualität jeden schlagen können und haben selber aktuell ja auch einen ganz guten Lauf.“

Fupa Reporter:

„Du bist nach einigen Jahren wieder an deine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt. Welche großen Unterschiede siehst du, seit du den Verein verlassen hast?“

Filip Vnuk:

(lacht) „Nach außen hin am Gelände erstmal keine wirklichen. Zum Beispiel braucht der Lichtsensor in Kabine 2 immer noch die Mülltonne als Starthilfe. Auf dem Platz kommt es mir vor als wären noch mehr Kinder und Jugendliche da. Sehr viele junge Trainer, was ja für den Verein auch nichts neues ist. Die Ligen in denen die Jugendmannschaften mittlerweile spielen ist schon nochmal ein Unterschied. Die Wirtschaft ist zu damals noch ein Unterschied (lacht), da kenne ich ja noch andere Zustände. Sonst macht es für mich gerade den Charme aus, dass sich eben nicht allzu viel verändert hat.“

Fupa Reporter:

„Welche Fähigkeiten und Prinzipien möchtest du als Spieler bzw. auch als Co Trainer der U19 in den Verein integrieren und den Spieler oder Mitspielern mitgeben?“

Filip Vnuk:

„Puh ich glaube an erster Stelle kam in meinen Überlegungen der Spaß. Spaß zu haben wieder mit den Jungs zu kicken, wo man manche seit der U13 kennt. Und als Co Trainer reinschnuppern und schauen, ob es mir den Spaß macht. Wenn es also was ist, dann vielleicht das. Fußball ist ja auch nur ein Spiel. Und Spiele sollten uns immer erstmal Spaß machen. Sonst bin ich von Prinzipien und Fähigkeiten integrieren noch weit entfernt.“

Fupa Reporter:

„Wie siehst du die Herrenmannschaft aktuell? Von außen wird des Öfteren behauptet es sei eine „junge und wilde Truppe“. Wie siehst du deine Rolle darin und wo meinst du kann die Reise hingehen?“

Filip Vnuk:

„⁠Ja dieses junge und wilde Truppe kann ich eigentlich nicht mehr hören. Klar sind wir vom Alter her jung. Viele haben aber auch schon einen Aufstieg im Herrenbereich hinter sich. Auch würde ich sagen ist unser Fußball nicht wild, sondern eher sauber mit Ball. Vielleicht bin ich durch meine Stationen davor schon eher ein erfahrener Spieler bei uns, aber das müssten andere bestimmen. Für mich reicht es auch aus einfach Spieler zu sein. Finanziell und strukturell sind uns viele weit voraus, deshalb ist es eigentlich unmöglich da was auszusprechen. Wir spielen auf blöd gesagt für eine Spezi und Schnitzel nach dem Spiel. Die Mannschaft hat aber die Qualität um gegen jeden zu bestehen, deshalb wird letztendlich auch die Mannschaft bestimmen, wo unsere Reise hingeht. Wir sind glaube ich auf einem guten Weg.“

Fupa Reporter:

„Nachdem du nicht nur als Spieler zurückgekehrt bist, sondern auch als Co Trainer in der U19 gleich Verantwortung übernimmst, stellt sich die Frage, wie du bisher mit dem Pensum und auch mit der bisher vielleicht etwas ungewohnten und anderen Rolle zurecht kommst?“

Filip Vnuk:

„⁠Das Pensum ist entspannt. Wir trainieren Dienstag und Donnerstag vor der Ersten, von daher sind es zwei lange Tage auf dem Platz, da war ich die Jahre davor anderes gewöhnt. Es ist schon was anderes auf der Trainerseite zu sein. Ich bin froh das mich Kaiser, da von Anfang an recht frei gestalten lässt. Sonst überlege ich was mir die letzten Jahre immer Spaß gemacht hat im Training, da bin ich aus Heimstetten schon an gute Sachen gewöhnt. Sonst ist es ausprobieren und spontan umstellen, darauf muss man mit Kaiser vorbereitet sein (lacht). Mir machts bis jetzt Spaß und ich hoffe den Jungs auch.“

Fupa Reporter:

„Letzte Frage für heute, um nicht noch mehr deiner Zeit zu beanspruchen, du wirst beim U19 Training ja auch schon erwartet: Welche Schlagzeile willst du nach der Saison hier auf Fupa über dich oder den SV Waldeck-Obermenzing lesen?“

Filip Vnuk:

„Über mich hoffentlich keine. Über Waldeck: BSA in Obermenzing kriegt neue Kabinen“

Fupa Reporter:

„Vielen Dank für deine Zeit und deine ausführlichen Antworten. Ich wünsche dir persönlich sowie deinen Teams und dem Verein eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison.“