Rückkehrer verstärkt die SG Blau-Weiß Beelitz

Die SG Blau-Weiß Beelitz freut sich über die Rückkehr eines altbekannten Gesichts. Cedric Friedrich, ein 22-jähriger defensiver Mittelfeldspieler, wird nach der Sommerpause wieder für die erste Männermannschaft auflaufen. Der in Beelitz ausgebildete Friedrich spielte zuletzt für den KFV Wittbrietzen und kehrt nun in seine Heimat zurück, um die Mannschaft in der kommenden Saison der Kreisliga B Havelland zu verstärken.