Rückkehrer verstärkt die Offensive des SC Melle 03 II

Neuzugang beim SC Melle 03 II - Noel Ansias-Munioz – Foto: Fupa

Der SCM Melle treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und begrüßt mit Noel Ansias-Munioz einen weiteren Neuzugang. Der Offensivspieler kehrt damit zu seinem früheren Verein zurück, für den er bereits in der Jugend aktiv war und in der Saison 2021/22 als Nachwuchsspieler erste Einsätze im Herrenbereich absolvierte.

In den vergangenen Jahren sammelte Ansias-Munioz Erfahrungen bei mehreren Vereinen im Raum Osnabrück und Ostwestfalen. Unter anderem spielte er für den SC Melle, den SC Lüstringen, die zweite Mannschaft des SSC Dodesheide, die Sportfreunde Lechtingen sowie den westfälischen TuS Lipperreihe.

Mit dem Rückkehrer erhält der SCM einen flexibel einsetzbaren Offensivspieler, der mehrere Positionen im Angriff bekleiden kann und dem Team zusätzliche taktische Möglichkeiten eröffnen soll. Der Verein erhofft sich von ihm neue Impulse in der Offensive und wünscht ihm eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Saison.