Rückkehrer Urbich trifft beim nächsten Comeback der Gladbacher U23 Wie in der Vorwoche ging Borussias U23 gegen die Sportfreunde Lotte mit einem Rückstand in die Halbzeit, doch erneut waren die Joker von Trainer Oliver Kirch maßgeblich an der Wende beteiligt. Auch der Toptorjäger der ersten Saisonwochen war beim 3:1-Sieg von RP / Thomas Grulke · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ralph Görtz

Es war ein fulminanter Start, den Jan Urbich im vergangenen Spätsommer bei Borussias U23 hinlegte. Von den Offenbacher Kickers an den Niederrhein gewechselt, hatte der Stürmer nach acht Spieltagen in der Regionalliga West bereits elf Saisontore auf dem Konto – der Sprung in den Profikader und bislang drei Bundesliga-Einsätze waren der Lohn, ehe ihn das Pfeiffersche Drüsenfieber und Muskelverletzungen ausbremsten.

Am Samstagnachmittag war der 21-Jährige in der U23 nach einer erneuten Zwangspause als Joker gefragt, und in dieser Rolle trug er seinen Teil dazu bei, dass Gladbachs Zweitvertretung einen Halbzeitrückstand gegen die Sportfreunde Lotte noch in einen Heimsieg umwandelten. In der 80. Minute traf Urbich zum 3:1-Endstand. „Wie in den vergangenen Wochen hat es uns etwas an Spielkontrolle und dem Herausspielen von klaren Möglichkeiten gemangelt. Die zweite Hälfte war dann aggressiver und offensiver. Wir haben uns zum richtigen Zeitpunkt belohnt, unsere Chancen genutzt und das Spiel am Ende verdient gewonnen“, fasste Borussias Trainer Oliver Kirch das Spiel zusammen.

Sein Team hatte die erste Großchance, als Jakob Zickler nach zwei Minuten frei vor Lottes Torwart scheiterte. Wenig später zeichnete sich auch Gladbachs Keeper Maximilian Neutgens das erste Mal aus. Gladbach-Profi Alejo Sarco bereitet den Führungstreffer vor In der 42. Minute war Neutgens aber machtlos, als Luca Horn einen Abpraller nutzte und aus elf Metern volley einschoss. „Wir sind gut in die Partie gekommen, haben dann aber etwas den Faden verloren. Durch unnötige Ballverluste ist das Spiel wilder geworden und Lotte kam zu Torchancen“, sagte Kirch. Wie in der Vorwoche in Siegen, als Borussia aus einem 0:2 noch ein 2:2 machte, stachen aber nach der Pause seine Joker.