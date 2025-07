Rückkehrer und Regionalliga-Erfahrung für den VfB Ottersleben

– Foto: Verein/VfB Ottersleben

Am Montag sind die Landesliga-Fußballer des VfB Ottersleben in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit gestartet. Nach Rang drei in der Vorsaison gehen die Schwarz-Weißen wieder mit großen Ambitionen - und mit drei externen Neuzugängen - in die Saison 2025/26.

Mit Ermin Berishaj und Janne Tino Leppke kehren zwei alte Bekannte an den Schwarzen Weg zurück. Der 20-jährige Berishaj hatte für den VfB schon in der Landes- und Verbandsliga gespielt, lief in der vergangenen Saison für den Verbandsligisten SC Bernburg auf. "Er ist auf vielen Positionen einsetzbar und technisch sehr stark. Seine besten Spiele hat Ermin für uns auf der Sechs gemacht, er kann aber auch offensiver agieren und ein Spiel gestalten", sagt Teammanager Matthias Wölfer über den Mittelfeld-Youngster. Zum Spielerprofil: >> Ermin Berishaj

Dagegen kam Torhüter Leppke bisher nur in einigen Testspielen für die Herren des VfB Ottersleben zum Einsatz. Nach seiner Nachwuchszeit am Schwarzen Weg war der 21-Jährige bei den Landesliga-Kontrahenten SV Fortuna Magdeburg II und Ummendorfer SV sowie zuletzt als Feldspieler beim SV Eintracht Hohenwarthe (Kreisoberliga Jerichower Land). "Unser zweiter Keeper Leon Schwartzer hat sich entschieden, wie beiden Junioren wieder Feldspieler zu sein. Darum brauchten wir einen zweiten Mann für den Kasten. Die Landesliga hat Janne gelockt", erklärt Wölfer. Zum Spielerprofil: >> Janne Tino Leppke